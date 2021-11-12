الاستدامة تتقدم خطوة جديدة في عالم الأزياء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



شهد زوار إكسبو 2020 دبي، عرض أزياء مستدامة يعد الأول من نوعه في الحدث، نظمه الجناح السويدي وسط أجواء منفردة بطبيعة المناسبة التي شدت الحضور إلى متابعتها وسط الاهتمام العالمي الكبير بموضوعات الاستدامة في كل نواحي الحياة.



كانت السمة الغالبة على الأزياء، كونها مستوحاة من الطبيعة، وانعكس ذلك بشكل ملحوظ من خلال الطبعات ورسوم للورود البهيجة. وبالرغم من أنه لم يكن هناك لون مسيطر على المجموعة، إلا أن الألوان الهادئة كنت السمة الغالبة على المجموعة المعروضة.



قلادات



تزينت العارضات بقلادات من إكسسوارات حجر طبيعي بتصاميم فريدة، أضفت طابعاً من الأصالة والجاذبية على المظهر العام، فيما لم يقتصر العرض على الأزياء النسائية وكان للرجل نصيب واضح، إذ تميزت تصاميم الأزياء الخاصة بالرجال بالبساطة واللون الموحد، وملاءمتها مختلف الأوقات.



ولم يغب الأطفال عن العرض، إذ شهد حضور 5 عارضين صغار أبهروا الحضور بملابسهم التي بدت أشبه بتحف فنية وسط تصاميمها وألوانها النابضة بالحياة.



وقالت صوفي كالستروم، الرئيسة التنفيذية لمنصة «Transparall»: «يجمع العرض تصاميم لثلاثة مصممي أزياء اجتمعوا على تصميم مجموعة ملابس من مواد مستدامة بالكامل. وبالرغم من كون ذلك توجهاً حديثاً نسبياً، إلا أنه باعتقادي يشكل مستقبل قطاع الأزياء عالمياً».