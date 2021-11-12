منصور بن محمد يشهد تخريج 650 طالب هندسة تطبيقية من «التقنية» في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان

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شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، احتفال كليات التقنية العليا بتخريج طلاب برنامج الهندسة التطبيقية البالغ عددهم (650) خريجاً دفعة العام 2021 «صناع المستقبل»، والذي أقيم في مقر إكسبو 2020 دبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والبروفيسور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء أمور الخريجين.





وكرّم سموه خرّيجي برنامج الهندسة التطبيقية المتميزين والبالغ عددهم (68) خريجاً من الحاصلين على مرتبتي الامتياز والامتياز مع مرتبة الشرف، والتقطت الصور التذكارية لسموه مع جميع خريجي الهندسة التطبيقية.



وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «في إكسبو 2020 دبي، احتفلنا بتخريج 650 من طلاب الهندسة التطبيقية من كليات التقنية... نبارك لهم جميعاً ولعائلاتهم، ونتمنى لهم التوفيق في خطواتهم المقبلة لخدمة بلادنا العزيزة».



وفي كلمة باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا، رحب معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي بسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، معبراً عن سعادته بتشريف سموه حفل تخريج طلبة الهندسة التطبيقية دفعة العام 2021 «صناع المستقبل» مما يمثل حافزاً للخريجين للانطلاق للعمل وخدمة بلادهم.





حفلات



وأعرب معاليه عن سعادته بإقامة حفلات التخريج في إكسبو 2020 دبي هذا الحدث العالمي الرائد والذي يجسد إرادة وعزيمة وريادة دولة الإمارات، خاصة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، بفضل الجهود الوطنية الكبيرة التي أوصلت دولة الإمارات إلى مرحلة التعافي، متقدماً بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكل ما بذلوه من جهد لأجل سلامة واستقرار الوطن، ولدعمهم اللامحدود لكليات التقنية العليا مما قادها لتحقيق رسالتها السامية في إعداد الكوادر الوطنية وتمكينها للمستقبل.



وأعلن معالي بالهول باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا تخريج (650) خريجاً من برنامج الهندسة التطبيقية من بينهم (68) خريجاً حصلوا على مرتبتي الامتياز والامتياز مع مرتبة الشرف، وذلك من بين إجمالي خريجي دفعة العام 2021 البالغ عددهم (3848) خريجاً وخريجة، والذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهاداتهم الجامعية بجدارة واستحقاق.





جاهزية



من جانبه، هنأ البروفيسور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، الخريجين دفعة «صناع المستقبل»، مؤكداً أنهم دفعة استثنائية، كونهم يتخرجون في عام الخمسين ومن موقع إكسبو 2020 دبي الحدث العالمي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون هذا اليوم ذكرى لا تنسى لكل خريج وحافزاً لهم للتميز، مشيراً إلى أن خريجي كليات التقنية اليوم على جاهزية عالية للمستقبل، خاصة أن من بين دفعة 2021، لدينا (3250) خريجاً أي ما يعادل 85% يحملون إلى جانب شهادة تخرجهم الأكاديمية، شهادات احترافية متخصصة معتمدة عالمياً، وأن (221) خريجاً أي ما يعادل 6% من هذه الدفعة نجحوا في تأسيس شركاتهم الناشئة الخاصة عبر المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة في الكليات.