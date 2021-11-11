دعوة لاكتشاف التنوع الطبيعي والسياحة البيئية في جناح بوليفيا

المصدر: دبي- وام

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تسلط بوليفيا في جناحها بـ«إكسبو 2020 دبي» الضوء على تجاربها وإمكاناتها الابتكارية والفرص الاستثمارية والسياحية فيها، إضافة إلى سعيها للتعرف على تجارب الدول المشاركة والاستفادة منها.



وقال ايمانويل لاريدو مسؤول جناح بوليفيا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «جاءت مشاركتنا في إكسبو 2020 لكون دولة الإمارات من الدول المهمة، والتي عززت مكانتها من خلال التطور في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والبيئية ما مكنها من أن تكون منصة فريدة للمجتمع الدولي لمعالجة القضايا الأساسية واستكشاف الحلول».



وأوضح: تأتي مشاركة بوليفيا في «إكسبو 2020 دبي» بهدف تعزيز صورة بوليفيا كدولة متنوعة ثقافياً وبيئياً وتعزيزاً للتجارة والسياحة وقطاعات التصنيع الاستراتيجية في البلاد والفرص التكنولوجية المتاحة لديها مع توفر فرص للاستثمار مثل السيارات الكهربائية، حيث تعكف شركة «كوانتوم موتورز البوليفية» على تغيير المفاهيم السائدة حول امتلاك السيارات الكهربائية فهي تسخر الليثيوم المستخرج من أرض بوليفيا لتوفر وسائل مواصلات خضراء موثوقة بأسعار في متناول الجميع.



وأشار إلى أن جناح بلاده يعرض آخر ما توصلت إليه من تقدم في مجال الطاقة وأحدث التقنيات لديها لتعريف العالم على بوليفيا كمركز للطاقة والتأكيد على فرص الاستثمار في الليثيوم والطاقات المتجددة الأخرى منها الغاز والنفط وغيرها، كما تهدف إلى توسيع الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا للصادرات الزراعية البوليفية مثل «الكينوا وفول الصويا».



وقال لاريدو: تضم بوليفيا أربعة أنواع من البيئات الحيوية تتوزع على 32 منطقة إيكولوجية و199 منظومة بيولوجية، حيث تجمع طبيعة البلاد بين الجمال والتنوع وتعتبر بوليفيا موطنا لأكثر من 2900 نوع من الحيوانات وأصدرت تحت اسم «قانون حقوق أمنا الأرض» تشريعات تمنح الطبيعة الحقوق نفسها التي يتمتع بها البشر، كما تزخر أرض بوليفيا بالتنوع الطبيعي المميز من بينها المسطحات الملحية الأكبر في العالم في «سالاردي أويوني» وتمتد على مساحة عشرة آلاف كيلو متر مربع وتوجد فيها أضخم مرآة في العالم، وهي عبارة عن بحيرة كبيرة من الملح وتتميز بوليفيا بانتشار المنتزهات الوطنية المتنوعة، التي توفر لهواة السياحة البيئية تجربة متميزة وفريدة.