الجناح الهولندي يستضيف رواداً في مجال الصناعات الغذائية

المصدر: دبي - البيان

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شاركت هولندا، باعتبارها ثاني أكبر مصدر للمنتجات الغذائية الزراعية في جميع أنحاء العالم، بتواجد أكثر من 25 شركة هولندية، بنجاح في معرض جلفود للتصنيع، الذي أقيم مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي، وقد شهد الحدث حضوراً كبيراً لموردين من قطاعات متعددة في هولندا يمثلون وصناعات مثل المعالجة والتعبئة والمكونات والتغليف والطباعة ووضع العلامات والأتمتة وإدارة الإمدادات والتخزين.



وعقب انتهاء المعرض، نظمت القنصلية العامة لمملكة هولندا- دائرة الزراعة والأغذية ندوة مع مسؤولين بارزين من صناعة الأغذية الإماراتية، في جناح هولندا المتواجد في «إكسبو 2020 دبي».



وعلق مارتن فروجر، نائب القنصل العام للقنصلية الهولندية في دبي قائلاً: «لإطعام وتأمين الأعداد المتزايدة لسكان العالم، فإننا نحتاج إلى إعادة التفكير في الطرق، التي نستخدم بها الموارد الشحيحة، ولتلبية الطلب المتزايد على المياه والطاقة والغذاء، يجب علينا إيجاد توازن بين الحفاظ على الموارد على المدى الطويل والاستفادة مما نستخدمه لأقصى مدى، من أجل الوصول إلى مستقبل مستدام وتحقيق اقتصاد دائري»، وشدد على أهمية معالجة هذه القضايا العالمية معاً وكجزء من حملة تمتد لعدة سنوات. ويعد جناح هولندا منصة لعرض الخبرة الهولندية والتواصل مع العالم لمواجهة مثل هذه التحديات.



كما تحدث إريك سميدت، المستشار الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي عن فرص إدخال التقنيات الهولندية للمساهمة في الأمن الغذائي والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد أن لدى هولندا الكثير لتقدمه فيما يتعلق بتعزيز سلاسل القيمة الغذائية الزراعية. وتمثل البيئة الحيوية في الجناح الهولندي تجسيداً للحلول المتكاملة التي تمتلكها هولندا.



وقد استضافت الندوة خمسة متحدثين، حيث تحدث سوميت ماثور، العضو المنتدب لشركة فريزلاند كامبينا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الاستدامة في الأمن الغذائي، ووصف الفرص المختلفة الموجودة في قطاع الألبان في الإمارات.



كما تحدث الدكتور أحمد التجاني، الرئيس التنفيذي لمزرعة الروابي للألبان عن مشروع جديد يتعلق بمزرعة التسمين والغاز الحيوي وسوق الألبان في دولة الإمارات العربية المتحدة والتعاون المحتمل مع هولندا.



وقدم ويليم فان والت ميجر، الرئيس التنفيذي لمزارع العين عرضاً إعلامياً حول حليب الإبل والمزايا التنافسية للمنتج الإماراتي الفريد.



فيما قام الدكتور سهيل أحمد الرئيس التنفيذي لشركة إنماء المزارع العربية بتقديم عرض حول استخدام التكنولوجيا في ماكينات التعبئة والتغليف وكفاءتها بالمساهمة في الأمن الغذائي وسلامة الغذاء بشكل عام.



وقدم مايك فيرمير، مدير الابتكار الأول في Royal Cosun، نظرة عن توقعات الطعام المستقبلية لعام 2030 مع الحضور.



وبعد انتهاء كلمات المتحدثين، قاموا بالمشاركة في حلقة نقاش، تطرقوا فيها إلى موضوعات تدور حول ندرة المياه والتحديات المناخية وإدارة نفايات التغليف ومناقشة النظم الغذائية المحلية المحتملة، وقد حظيت اللجنة باهتمام الحاضرين ومشاركتهم في مناقشات هادفة.