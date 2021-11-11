جناح كازاخستان يستقطب 200 ألف زيارة في أكتوبر

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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استقبل جناح كازاخستان أكثر 200,000 زيارة خلال شهر أكتوبر، وفقاً لما نقله موقع «أستانة تايمز» اليوم، وقال الموقع إن ما قدمه الجناح من برامج تجارية وثقافية ثرية منذ افتتاحه كان له دور كبير في جذب آلاف الزوار من مختلف الجنسيات.



تضمنت أيام السياحة الكازاخستانية، التي عُقدت في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر، جلسات نقاشية واجتماعات عمل وفعاليات ثقافية، إضافة إلى عقد منتدى نور سلطان للاستثمار والسياحة. وأشار الموقع إلى أن الجناح المكون من ثلاثة طوابق يمثل توليفة من الحلول الرقمية الحديثة والتقليدية ويحمل دلالة على انفتاح كازاخستان.