«ذا هايف» مستقبل الخدمات اللوجستية من «يو بي إس»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة UPS عن إطلاق منصة ذا هايف الجديدة، المساحة الافتراضية المميزة ثلاثية الأبعاد، والتي من المقرر أن يتم عرضها خلال إكسبو 2020 دبي.

وتُعد ذا هايف منصةً تفاعليةً غامرةً هدفها عرض ابتكارات شركة UPS في مجال الخدمات اللوجستية إضافةً إلى تسليط الضوء على مستقبل القطاع.



وتقدم المنصة نماذج تفاعلية تستشرف الأسطول الإلكتروني لشركة UPS، إضافة إلى محتوى فيديو يسلط الضوء على برامج الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة التي تعتمدها الشركة، وأيضاً أمثلة توضيحية لخطة الشركة من أجل مواصلة قيادة عجلة الابتكارات التي تسهم في تعزيز أعمال العملاء، وتتوافر المنصة للتحميل على الهاتف المحمول أو الأجهزة الالكترونية.