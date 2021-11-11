كأس «إكسبو2020» للبولو ينطلق غداً بمشاركة 3 فرق

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية غداً منافسات كأس إكسبو 2020 للبولو بمشاركة ثلاثة فرق تحمل أسماء مستوحاة من إكسبو 2020 وهي الاستدامة والتنقل والفرص (اوبتي وأليف وتيرا) ويمثله نخبة من اللاعبين حيث يمثل العنصر المواطن من اللاعبين وخاصة الشباب أكثر من النصف.



وسيقص شريط مباريات الافتتاح في الثالثة والنصف فريقا «أليف وتيرا» حيث يمثل فريق «أليف» كل من خالد العمران وحيدر بنجاش ورجا ابو الجبين ورياردو جاروس ويحمل الفريق هانديكاب 6 جول، فيما يضم فريق «تيرا» راشد بن دري ومحمد بن دري وخالد بن دري وادريان لابيست. ويحمل الفريق هانديكاب 7 جول ويلاحظ تفوق فريق «تيرا» في الهانديكاب «التصنيف» وهذا يمنح الفريق المنافس نصف نقطة من البداية قد ترجحه إذا تعادلا في نهاية المباراة بالأهداف.



مسك الختام



أما المباراة الثانية فتقام عند الساعة الرابعة عصراً وتجمع بين فريق «أليف» بقيادة خالد العمران وفريق «اوبتي» بقيادة محمد الحبتور وفي الرابعة و40 دقيقة، تلعب المباراة الثالثة والتي تجمع بين فريق «اوبتي» الذي يضم كلاً من محمد الحبتور وحبتور الحبتور وعلياء المكتوم وجوليرمو، ويحمل الفريق هانديكاب 6 جول، وفريق «تيرا» الذي يضم راشد بن دري ومحمد بن دري وخالد بن دري وادريان لابيست، وسوف يكون الجمهور على موعد مع البحث عن الكنز في الرابعة والنصف عصراً بملعب المباراة عقب نهاية لقاء فريق «أليف وأبتي».



المشاركة المجتمعية



وقال رجل الأعمال محمد الحبتور «نحن سعداء ونفخر بأن نكون جزءاً من الحدث العالمي الأبرز من خلال بطولة استعراضية يشارك فيها كوكبة من كبار اللاعبين المتواجدين بالدولة منوهاً إلى أن فلسفة مجموعة الحبتور هي المشاركة المجتمعية والتفاعل مع الأحداث التي تشهدها دولة الإمارات عامة ودبي على وجه الخصوص كما أن هناك قناعة لدينا بأهمية الرياضة كنمط حياة وتأثيرها البدني والمعنوي على اللاعبين والجمهور على حد سواء».



وأكد الحبتور أن النادي أعد برنامجاً حافلاً للعائلات مركزاً الاهتمام بالأطفال الذين يرافقون عائلاتهم سواء بركوب الخيل أو منطقة الألعاب أو المسابقات الترفيهية وفي مقدمتها مسابقة البحث عن الكنز المثيرة لأصحاب الحظ السعيد.