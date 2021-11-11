إكسبو يستضيف أزياء «موسم الخريف والشتاء»

المصدر: دبي - وام

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يعود موسم خريف وشتاء هذا العام ليطلق مجموعة من عروض التجزئة الرائعة في مختلف أنحاء دبي، والتي تقدمها عدد من العلامات التجارية الرائدة عالمياً للمتسوقين بالإضافة إلى عروض الأكشاك الموسمية ومجموعات الأحذية المستوحاة من أحدث الفنون.



ويستضيف معرض «إكسبو 2020 دبي» جناح المرأة من «كارتييه» حتى مارس المقبل، والذي يحتفي بصانعات التغيير وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من مختلف أنحاء العالم فيما يستضيف منتجع «فور سيزونز دبي» متجراً موسمياً فريداً من نوعه مصمم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من «ديور» والذي يستمر حتى شهر مارس المقبل.



ويعود أسبوع دبي للساعات في مركز دبي المالي العالمي، حيث تستعرض هذه الفعالية التي تقام مرة كل عامين أحدث التوجهات في عالم الساعات، كما أنها تقدم منصة لمشاركة المعرفة والتواصل والاحتفاء بأفضل ما في عالم صناعة الساعات فيما تتضمن الفعاليات إطلاق مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة وتشكيلات الأزياء والمجوهرات وغيرها.