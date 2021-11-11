«إكسبو دبي» محطة رئيسية في برنامج سياحي أمريكي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حرصت مجموعة من السياح الأمريكيين على زيارة «إكسبو2020 دبي» في أول محطة ضمن برنامجهم السياحي المتنوع في دبي، وتتكون المجموعة من 30 سائحاً قدموا من مدينة نيويورك لخوض تجربة سياحية فريدة في دانة الدنيا.



وقال محمد الليثي المرشد السياحي المرافق للمجموعة، إن السياح الأمريكيين حرصوا على زيارة «إكسبو دبي» في أولى جولاتهم السياحية لاستكشاف أجنحة الدول المشاركة والتعرف إلى ثقافاتها وعاداتها، مشيراً إلى أن السياح سيستثمرون تواجدهم في دبي لزيارة إكسبو أكثر من مرة لزيارة أكبر عدد ممكن من الأجنحة.



وصرحت إحدى السائحات التي قدمت مع أبنائها، بأن دبي مدينة جميلة ورائعة تمتلك بنية تحتية تتميز بالتنظيم الجيد والنظافة العامة في مختلف أرجائها، مضيفة أن إكسبو دبي يجمع العالم في مكان واحد ويشكل فرصة للسياح للاطلاع على ثقافات مختلفة والاحتكاك بجنسيات متنوعة في مكان واحد.