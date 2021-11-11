وجهات سفر للزوار ضمن عرض في الجناح الأمريكي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن برنامج السفر الحاصل على جوائز من ماريوت الدولية، Marriott Bonvoy عن تقديم فرص حصرية للأعضاء في «إكسبو 2020 دبي»، وتستضيف وجهات البرنامج المختلفة في دبي منظمي العروض الثقافية والمتحدثين في الجناح الأمريكي طوال فترة إكسبو إلى جانب ضيوفه وطاقم عمله.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نيل جونز، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق والمبيعات لدى ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: يسرنا التعاون مع الجناح الأمريكي بمناسبة «إكسبو 2020 دبي» ونتطلع إلى تقديم فرص حصرية لأعضاء برنامج Marriott Bonvoy في الجناح، ويسعدنا استضافة زوار وضيوف إكسبو ضمن محفظتنا من الفنادق والمطاعم التي تقدم تجارب ضيافة هي الأرقى من نوعها على مستوى الإمارة.



ويحمل الجناح الأمريكي في «إكسبو 2020 دبي» شعار الحياة والحرية والسعي نحو المستقبل، حيث تسلط معارض الجناح الضوء على أهمية الحرية والفرص لتأسيس مجتمع منفتح وديناميكي، ما يمهد الطريق للابتكار والازدهار في الولايات المتحدة.



وتقدم منصة لحظات Marriott Bonvoy للأعضاء وصولاً حصرياً إلى الجناح الأمريكي، حيث يستبدل الأعضاء نقاطهم بتجارب استثنائية وجولات خاصة في الجناح الذي يستقبل ما يزيد على 5,000 زائر يومياً. وتشتمل هذه الجولات على ثمانية معارض تأخذ الأعضاء في رحلة عبر الزمن للتعرف على ماضي الولايات المتحدة وحاضرها ومستقبلها المتمحور حول الابتكار. وبعد الجولة، يمكن للأعضاء الاستمتاع بتشكيلة من الأطعمة والمشروبات المجانية.



يدعو برنامج Marriott Bonvoy الأعضاء، من 11 حتى 13 نوفمبر ويوم 2 ديسمبر، لزيارة المنطقة التجريبية في حديقة الصواريخ ضمن الجناح الأمريكي ومشاهدة نسخة عن صاروخ فالكون 9 من شركة سبيس إكس، الذي يبلغ طوله 42 متراً. كما سيتمكن أعضاء البرنامج من اكتشاف وجهة أحلامهم من خلال لعبة تقدم فرصة للفوز بمليون نقطة من نقاط البرنامج، ما يفتح لهم أبواب السفر إلى جميع أنحاء العالم.