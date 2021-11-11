أطباق الخليج في «نكهات المستقبل»

المصدر: دبي- البيان

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تقدم منطقة نكهات المستقبل طوال فترة «إكسبو 2020 دبي» تجربة جديدة وفريدة للزوار مستوحاة من دول الخليج العربي، تهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من ثقافات الطهي المختلفة في منطقة الشرق الأوسط، وأبرز الأطباق العالمية الفريدة. وخلال الشهر الجاري، تُرحب منطقة نكهات المستقبل باستضافة اثنين من أبرز الطهاة المشهورين في المنطقة، ليحظى الزوار بفرصة الاستمتاع، وتذوق أشهى الأطباق التي يتم تحضيرها.



والطابق الأول من المطعم مخصص لتقديم خدمات المطاعم الراقية المتكاملة، والتي تستضيف تجارب طاولة الطهاة وعروض الطهي الحية. وتمثل القاعة منصة مثالية لمختلف الفنانين من دول الخليج لاستعراض أعمالهم الفنية، فيما تستضيف المطاعم مجموعة متنوعة من العروض الحية المقدمة من قبل نخبة من الفنانين الموهوبين، والعديد من الفنون الخليجية التراثية والعصرية، إلى جانب موسيقى منسق الأغاني.



وتجدر الإشارة إلى أن معرض «إكسبو 2020» يستضيف الدول من جميع أنحاء العالم، لعرض أطباقها الوطنية وإتاحة الفرصة لزوار الفعالية لتذوق الأطباق التقليدية والأطعمة المتخصصة من مختلف الدول، حيث يضم موقع إكسبو أكثر من 200 منفذ، لتقديم المأكولات والمشروبات المستوحاة من 50 مطبخاً عالمياً.