"السفينة المكسيكية" تجدد لقاءها بالإعلاميين المحليين والعالمين في مرساها بميناء راشد

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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نظمت السفينة المكسيكية "كواوتيموك " التابعة للقوات البحرية المكسيكية، جولة إعلامية لعدد من المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية لزيارة السفينة والتعرف على طاقمها الذي قطع 70 يوماً خلال رحلته من المكسيك إلى دبي لزيارة المعرض الدولي إكسبو، بالإضافة إلى تعريف الإعلامين بالعادات والتقاليد المكسيكية.

وكانت السفينة المكسيكية التي حملت اسم رحلة "اكسبو2020 دبي"، رست في ميناء راشد يوم الاثنين الماضي، وجاءت لتعزيز مشاركة دولتها في الحدث العالمي اكسبو 2020، الذي تستضيفه دبي، وللمشاركة في احتفالات يومها الوطني الذي تم إحياؤه في موقع معرض "إكسبو 2020 دبي" والذي توج بالترحاب وحسن الاستقبال.