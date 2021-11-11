جوائز أسبوعية ضخمة لزوار إكسبو

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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قدمت شركة أف أل سي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، جوائز متنوعة وضخمة أسبوعياً لزوار إكسبو، من خلال مسابقة اكتشف إكسبو 2020 دبي التى انطلقت منذ 7 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر تحت عنوان " اكتشف العالم" لجمع اختام الدول.

وخصصت عده جوائز للفوز بمليون ميل سكاي واردز التى تمنح المسافرين فرصة الحصول على تذاكر مجانية، وجوائز أخرى مخصصة لنحو 50 فائزاً أسبوعيا و 5 فائزين بجوائز كبرى.

ومن الجوائز سيارة نيسان تيرا، و 9 عملات إكسبو الذهبية و 15 تجربة يوبيل و 25 قسيمة لمنافذ الطعام بقيمة 250 درهم، و 15 تجربة يوبيل. وتمنح هذه الجوائز لمن يحصل على اختام الدول ويمكن المشاركة ابتداء من الحصول على 50 دولة حتى 192 دولة.

وتجمع الأختام عن طريق المكان المخصص للأهرام على خريطة إكسبو التى ترشد الزوار لأماكن الأجنحة وتوفر معلومات لمعرفة الفترة المتوقعة للوصول إلى الجناح التالي، فضلا عن إرشاد الزوار للعثور على وجهتهم في أنحاء الموقع.

وتهدف الجوائز إلى تعرف الزوار الدوليين على السفر في أرجاء العالم، والاحتفال بجولتهم العالمية أثناء استكشافهم الأجنحة المشاركة في الحدث الدولي، التي يزيد عددها على 200 جناح، من بينها 191 دولة، فضلا عن الشركات والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية.

واستهدفت الشركة هذا الحدث لانه اكبر حدث دولي في الشرق الاوسط ،والأكثر تنوعا في تاريخ معارض إكسبو الدولية، الذي يستقطب ملايين الزوار من مختلف أنحاء الأرض للمشاركة في أن واحد للاحتفال بنبوغ البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم.