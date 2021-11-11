رئيس جمهورية القمر يشهد منتدى الأعمال للتعريف بفرص الاستثمار في بلاده خلال "إكسبو 2020"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد فخامة عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة "منتدى الأعمال حول الاستثمارات في جزر القمر" الذي أقيم في مركز الأعمال في " إكسبو 2020 دبي " بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين الإماراتيين والدوليين الذين حرصوا على المشاركة في هذا المنتدى الهام من أجل اكتشاف الفرص الاستثمارية في جزر القمر .

ودعا فخامة الرئيس غزالي - في كلمته خلال المنتدى - الحضور للاستثمار والمساهمة في الشراكات مع بلاده و تبادل الأفكار المبتكرة ونقل المهارات والتقنيات إلى جزر القمر .. كما دعا إلى العمل و المشاركة مع القطاع الخاص في بلاده لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونهما يمثلان جزءا هاما للنهوض بالنمو الاقتصادي.

وأوضح أن جزر القمر اليوم لاتزال بلدا ذات إمكانيات غير مستغلة .. لافتا إلى أن هناك فرصا كثيرة للمشاركة بها في قطاعات عديدة مثل الزراعة والصيد والسياحة والطاقة والنقل والقطاع الإجتماعي والعمل من أجل حماية الإقتصاد الأخضر ومصدر الطاقة المتجددة.. مؤكدا أن بلاده يجب أن تكون من البلدان الأكثر تقدمًا بدلا من أن تكون من البلدان المتوسطة الدخل .

و أضاف أن جزر القمر تعتبر من البلاد ذات الطبقة الخضراء مؤخرا وذلك يرجع إلى القضاء الفعال على وباء " كوفيد - 19" .. مشيرا إلى أن دولة الإمارات قد شاركت كثيرا في هذه النتيجة المشجعة وقدمت الدعم في النهضة الإقتصادية لبلاده عن طريق تشجيع الاستثمار الإماراتي فيها.

وأوضح فخامة عثمان غزالي أنه تم عقد مؤتمر الشركاء لتطوير جزر القمر في باريس ليستفيد الشركاء من دولة الإمارات و القطاع الخاص فى جميع أنحاء العالم من فرص الاستثمار التي تقدمها بلاده .. لافتا إلى أن هذا المؤتمر لاقى نجاحًا مبهرًا ، لكن الحماس قد تعطل بسبب ظهور وباء كوفيد - 19 الأمر الذى تأجلت بسببه النقاط التي تم الإعلان عنها وإنجاز الإستثمارات العديدة المرتبطة بمشروع الخطة الناشئة لجزر القمر.

و أشار إلى أن اليوم ومع العودة إلى الحياة الطبيعية وفرصة التواجد في دولة الإمارات أحد الدول الأكثر ازدهارًا في العالم، فأنه من الطبيعي عقد مثل هذا المنتدى لنقدم إلى الإمارات ومختلف المستثمرين الموجودين هنا نقاط القوة الخاصة ببلاده .. مؤكدا أن " إكسبو 2020 دبي" فرصة للتعرف على جزر القمر وما تمتلكه.

و أشار إلى بعض نقاط القوة لدى جزر القمر التي تجعلها جديرة بالشراكة ..

موضحا أنه بالإضافة إلى التنوع الثقافي والفني ، تتمتع جزر القمر بشباب ملىء بالطاقة وخلاق ويُشكل أكثر من 60 % من الشعب.

وقال إن جزر القمر عضو في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" وفي مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية "سادك" وفي منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية غير المشاركة فى السوق بأكثر من مليار و500 مستهلك الأمر الذي يعد فرصة عظيمة للمستثمرين .

وأعرب فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة عن سعادته باهتمام الحضور بمتابعة العرض الذي قدمه معالي الوزراء و كبار المسؤولين القمريين من الوفد المرافق لفخامته للتعريف بفرص الاستثمار و الإتجاهات الإستراتيجية وكذلك المشاريع الخاصة بمشروعهم الطموح لجعل جزر القمر دولة مزدهرة.