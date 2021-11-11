إكسبو في أسبوع .. مبادرات تستهدف صناعة المستقبل الأفضل للبشرية

المصدر: وام

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واصل " إكسبو 2020 دبي" خلال أسبوعه السادس زخم الفعاليات والمبادرات ذات الطابع العالمي التي عزز من خلالها رسالته في تعزيز تواصل العقول وصناعة المستقبل، فيما لامس عدد زيارات الحدث بعد 38 يوما من انطلاقته ما يقارب 3 ملايين زيارة.

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في تقرير "إكسبو في أسبوع" أبرز الفعاليات والمناسبات التي شهدها الحدث العالمي في أسبوعه السادس.

فقد دشنت المؤسسة الاتحادية للشباب من جناح الشباب في إكسبو 2020 دبي وتحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وبالشراكة مع مركز أبوظبي للغة العربية وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة مشروع تصميم كتاب مصور للقيم الإماراتية.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن المشروع جاء ترجمة لجهود دولة الامارات في الحفاظ على تراثها الحضاري وثقافتها التي تتوارثها عبر الأجيال وما قدمته لأبناء الوطن من إرث فكري وإبداعي ليشكل مسؤولية وطنية وتاريخية نحملها اليوم إلى شبابنا المخلصين الذين يدركون أن المستقبل ينطلق من وحي تراثنا وتاريخنا العريق.

وأعلنت " جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم " خلال مؤتمر صحفي عقدته في إكسبو 2020 دبي عن إطلاق دورتها الرابعة مستهدفة 7 دول جديدة هي سوريا والمغرب والعراق وتونس بجانب سويسرا وفنلندا والنمسا ليصبح العدد الإجمالي للدول المستهدفة 13 دولة، كما فتحت الجائزة المجال أمام المعلمين الأجانب وغير الناطقين باللغة العربية في المدارس الخاصة والدولية للتقديم والتسجيل باللغة العربية.

وفي سياق منفصل حصل 121 مبنى من المباني الدائمة المنتشرة في أنحاء موقع إكسبو 2020 دبي على شهادات "لييد" من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء الأمر الذي يشكل إنجازا بارزا على مستوى الاستدامة بالنسبة للحدث الدولي.

وانطلقت في مركز دبي للمعارض في "إكسبو 2020 دبي" فعاليات قمة ومعرض "سيتي سكيب 2021" التي استضافت سلسلة من قمم المستثمرين الافتراضية والندوات الإلكترونية وفعاليات التعارف الرقمية في توجه جديد ينقل عقارات دبي إلى عالم الفضاء الإلكتروني.

إلى ذلك اختتم أسبوع التنمية الحضرية والريفية "ثالث مواضيع إكسبو 2020 دبي" أعماله بمشاركة عدد من القادة والخبراء والمتخصصين الذين ناقشوا أبرز التحديات التي تواجه المدن والمجتمعات في العصر الراهن وأساليب التنقل والبناء والاستهلاك للتمكن من العيش في الموائل التي ستحتضن البشر في المستقبل.

واحتفى المنتدى الاقتصادي العالمي بالذكرى الـ 50 لتأسيسه في "إكسبو 2020 دبي" حيث افتتح معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والبروفسيور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بوابة "إكسبو 2020 دبي" ضمن فعالية خاصة للاحتفاء بالمناسبة وتتويجا لسنوات من الشراكة الاستراتيجية التاريخية بين الإمارات والمنتدى.

ودخلت جمعية الإمارات للأورام موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من بوابة "إكسبو 2020 دبي" وذلك من خلال تصميمها لأكبر شعار للتصدي لآفة أورام الغدد الصماء العصبية على مساحة بلغت أكثر من 4 كم.