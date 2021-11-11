أنغولا: الإمارات تصنع المستقبل

المصدر: دبي - وائل نعيم

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قالت «ألبينا آسيس أفريكانو»، المفوض العام للجناح الأنغولي، إن بين الإمارات وأنغولا علاقات قوية تمتد لسنوات طوال، تزداد متانتها حالياً بفضل إكسبو 2020 دبي، مؤكدة توقعها من خلال الحدث ازدهاراً ملحوظاً وتبادلاً تجارياً قوياً، مضيفة: «أود أن أعرب عن سعادتي باحتفال الإمارات بيوبيلها الذهبي، وأتوجه بالتهنئة لقيادتها وشعبها بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس الإمارات، التي حققت خلال الخمسين عاماً الماضية إنجازات كبيرة وملموسة على مختلف الصعد، رسخت من مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والسياحة ووجهة بارزة تستقطب الشركات الأفريقية التي تتطلع للتوسع والانطلاق من بوابة الإمارات ليس فقط إلى مختلف أسواق الشرق الأوسط إنما أيضاً لجميع أنحاء العالم».

وأضافت: «في الوقت الذي تحتفل به الإمارات بعامها الخمسين، نود أن نوجه رسالة لمختلف رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في بلادنا، والاستفادة من مقوماتها كأحد أسرع الاقتصادات نمواً، ونحثهم على بناء أساس للعلاقات المتميزة التي تجمع أنغولا مع دولة الإمارات، التي لا تألوا جهداً في الاستثمار في المشاريع التنموية في أنغولا». وأوضحت المفوض العام للجناح الأنغولي: «تتشارك بلادي مع الإمارات في السعي نحو تأمين حياة أفضل لمواطنينا، والفرص الواعدة للنمو التي يتمتع بها كلا البلدين، هذه هي المرة الأولى التي تمتلك فيها أنغولا جناحاً مستقلاً خلال جميع مشاركاتها في معارض «إكسبو» العالمية، ويرجع الفضل في ذلك إلى دعم دولة الإمارات وفريق إكسبو 2020 دبي، ونعتزم انتهاز هذه الفرصة لتعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع الإمارات وتوطيد أواصر الشراكات في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات والتجارب للاستفادة من التجربة المميزة التي تمتلكها دولة الإمارات في تنويع اقتصادها، حيث تعتبر مثالاً يحتذى به لتحقيق الريادة العالمية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ونحن على ثقة تامة باستمرار جهود الإمارات في صناعة المستقبل خلال الخمسين عاماً المقبلة».