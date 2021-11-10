محمد بن راشد يحضر عرض "العاديات.. الفتى والخيل" في إكسبو

المصدر: وام

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حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عرضاً مسرحياً بعنوان "العاديات.. الفتى والخيل" أُقيم في "ساحة الوصل" في إكسبو 2020 دبي.

حضر العرض سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

العمل المُستوحى من كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يروي حكاية فتى صغير، حباه الله برؤية ثاقبة، يكبر ويصبح قائداً، وتتضمن الحكاية الفرس "سودا أم حَلَجْ" التي تعيد اكتشاف حبها للحياة، ويُقدم العمل من خلال سرد شِعري، يبرز مفهوم أن قدرات الإنسان قد لا تكون ظاهرة للعيان ولكنها فقط تحتاج إلى صقلها لكي يبدو بريقها الحقيقي.

العرض المسرحي، وهو من إخراج آمنة بالهول، المخرج الإبداعي التنفيذي، للأنشطة الترفيهية والفعاليات، في إكسبو 2020 دبي، ويمتد لنحو 20 دقيقة، يبرز مواقف تم اقتباسها من ثلاث قصص محددة تضمنها كتاب "قصتي"، وهي: قصص "لطيفة" و"الخيل الأولى" و"السباق الأول"، ويستمر العرض في إكسبو حتى 18 نوفمبر الجاري.

ويشمل العرض خمس لوحات فنية، هي: "البداية والحلم"، و"الاختيار"، و"العلاج"، و"التدريب" إضافة إلى اللوحة الأخيرة التي حملت اسم "النهاية"، ويظهر فيها الفارس الشاب وهو يعتلي صهوة الفرس، بعد انتهائه من علاجها.