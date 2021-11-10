هزاع بن زايد يبارك للفائزين بـ «جائزة ألف للتعليم»

المصدر: دبي - البيان

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بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي​، للفائزين بجوائز الأداء المتميز من طلبة ومعلمين ومدارس في حفل «جائزة ألف للتعليم» الذي أقيم في «إكسبو2020 دبي».

وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك للفائزين بجوائز الأداء المتميز من طلبة ومعلمين ومدارس في حفل «جائزة ألف للتعليم» الذي أقيم في «إكسبو2020 دبي»، الابتكار الرقمي في مجال التعليم هدف استراتيجي للانتقال إلى التعلم الذكي عبر استكشاف الطاقات الكامنة في عقول الأطفال والناشئة واستخدام التكنولوجيا للوصول إلى هذا الهدف».