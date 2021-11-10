"الإمارات للأورام" تدخل "غينيس" عبر إكسبو 2020

المصدر: دبي - علي شدهان

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دخلت جمعية الإمارات للاورام، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من بوابة معرض إكسبو 2020 دبي، وذلك في الحفل الذي أقيم في الجناح الفرنسي في منطقة الفرص للحدث العالمي، بحضور البروفسور الدكتور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس الجمعية، والدكتور خالد الرفاعي مدير شركة "ابسن" في الشرق الأوسط وأفريقيا، الشريك الطبي لجمعية الإمارات للأورام.

أكبر شعار

وتم خلال الحفل الإعلان رسمياً عن إنجاز جمعية الإمارات للأورام، أكبر شعار للتصدي لآفة أورام الغدد الصماء العصبية، على مساحة بلغت آكثر من 4 كم، ما أدخله موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.