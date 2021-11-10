خليفة المحيربي: الإمارات نجحت في جذب أهم الملاك والمستثمرين

المصدر: دبي - البيان

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أفاد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، بأن تنظيم فعاليات معرض سيتي سكيب جلوبال العقاري، في «مركز دبي للمعارض»، في موقع «إكسبو 2020 دبي»، يكتسب أهمية كبيرة، في دفع شركات التطوير والاستثمار العقاري، بالتعريف بمشاريعها السكنية في هذا الحدث الدولي الهام، كما يتيح الفرصة أمام الزوار والسياح والمشاركين في المعرض، للتعرف إلى المشاريع عن قرب، والفرص الاستثمارية التي يتيحها، وطرق التمويل والسداد التي جرى طرحها.

وقال المحيربي بمناسبة تنظيم هذا الحدث: يحتضن المعرض العديد من أبرز شركات التطوير العقاري، ويوفر منصة استراتيجية لمطوري العقارات المحليين والدوليين، لعرض مشاريع العقارات المحلية والإقليمية والدولية، أمام الجمهور من المستثمرين والمشترين والمستخدمين النهائيين، ما يجعل معرض سيتي سكيب جلوبال – دبي، أحد أهم الأحداث العقارية تأثيراً في العالم.

جاذبية

وأضاف المحيربي: لقد تمكنت العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من التفوق على عقارات العالم، بفضل جاذبيتها ونوعيتها، وطرق السداد المرنة التي يجري طرحها، حيث تضم أغلى الشقق السكنية، وأفخم العقارات التي جذبت الملاك والمستثمرين من مختلف دول العالم، ما جعل الإمارات الوجهة المفضلة للإقامة والاستثمار العقاري.

وتابع بالقول: «عقب العودة إلى الحياة الطبيعية، وانطلاق فعاليات معرض إكسبو دبي 2020، أثبتت دولة الإمارات، أنها تفوقت على مختلف دول العالم، في اتخاذ الإجراءات والتدابير التي خففت من تأثيرات الجائحة في الاقتصاد، وساعدت على التعافي في أسرع وقت، لتتفوق على غيرها من الدول، وتثبت قوة ومتانة اقتصادها، ومتانته في تجاوز الأزمات والتحديات.

تميز

وأوضح المحيربي، أن شركات التطوير العقاري المدرجة في الأسواق المالية، قد نجحت في تحقيق أداء متميز، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وسجلت نمواً في الأرباح، إلى جانب مبيعات ملحوظة في وحدات مشاريعها العقارية، حيث نجحت في تسويقها وبيعها خلال فترة زمنية قصيرة، ما يدل على قوة القطاع العقاري وجاذبيته في الدولة.

وذكر أنه بعد أكثر من شهر على تنظيم معرض إكسبو دبي 2020، قد شهدت مختلف القطاعات الاقتصادية نمواً متصاعداً، حيث ارتفعت إشغالات الفنادق لمستويات قياسية، كما ازداد الطلب على الوحدات السكنية، وصاحب هذا الأمر، ارتفاع في أسعارها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، قد تمكنت من إبهار العالم بقدراتها وإمكاناتها، والمكانة المرموقة التي بلغتها.

مرحلة

وقال: إن دولة الإمارات تستعد لمرحلة ما بعد إكسبو دبي 2020، حيث تسابق الزمن لبلوغ مستقبل مشرق وتتصدر دول العالم، حيث أبهرتنا بالنجاح الذي تحققه في مختلف المجالات والمستويات».

وأضاف المحيربي: «رغم التحديات الكثيرة، إلا أن القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات، تعمل من أجل مواصلة النمو، وتحقيق الرفاهية والتطور في الدولة، لتجعلها المكان الأنسب والأفضل للإقامة والمعيشة والعمل والاستثمار». وذكر أن القطاع العقاري، قد شهد مؤخراً نمواً ملحوظاً، حيث لم يقتصر الأمر على إمارة دبي فقط، بل امتد إلى جميع إمارات الدولة، معرباً عن توقعاته أن يشهد القطاع العقاري مزيداً من الانتعاش، في الربع الأول من العام القادم.

استراتيجية

وكشف المحيربي أن شركة الخليج العربي للاستثمار، بصدد عقد شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، لديها الاهتمام بالاستثمار في القطاع العقاري والاستثماري بالدولة. وقال: «يعمل كل من القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق الأهداف التي وضعتها القيادة الرشيدة، حيث شهدت الدولة تطوراً عمرانياً وعقارياً، أثبت للجميع الفكر السديد، وبعد النظر الذي تتمتع به قيادتنا، والتفاف المواطنين حولها، بما سيجعل الإمارات دوماً، تتصدر المراكز الأولى في المؤشرات العالمية».