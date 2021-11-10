قائد عام شرطة أبوظبي يزور إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زار معالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، الحدث العالمي الأبرز "إكسبو 2020 دبي"، وتجول في عدد من أجنحة الدول المشاركة في هذا المهم الذي تستضيفه دولة الإمارات.

وتوقف معاليه خلال زيارته في جناح "فزعة"، واطلع على جانب من المشاريع المعروضة والمبادرات التي تظهر جهود تعزيز الأمن والحماية والوقاية والتقنيات الحديثة المستخدمة في منظومة العمل وفق أعلى المعايير والمقاييس الدولية، والتي تم توظيفها خدمة للمجتمع وتعزيز أمنه.

وزار معالي المزروعي جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اطلع على مسيرة الدولة الحضارية منذ التأسيس وصولاً إلى منجزات اليوم المشرقة، وإلى تطلعات وطموحات شعبها في مستقبل أكثر أشراقاً بحكمة قيادتها الرشيدة.

كما زار جناح المملكة العربية السعودية واستمع لشرح حول المشروعات ضمن رؤية السعودية وعلى الحاضر في المملكة وجانب من إرثها الحضاري وتاريخها، ثم زار معاليه جناح دولة الكويت المقام تحت شعار "كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة"، واطلع على ما يقدمه الجناح من رسائل تظهر حضارة البلد وجانباً من النهضة الحضارية والثقافية المرتبطة بماضيها.

وتوقف معاليه أخيراً في جناح الاستدامة "تيرا" بإكسبو الذي يهدف لتعزيز ثقافة العمل المستدام ومستقبل المدن الخضراء، ويجسّد التزام الإمارات بمفهوم الاستدامة وأهمية تنويع المصادر والطاقة النظيفة والتغييرات المناخية ويظهر مشاريع مدن مستقبلية مصممة للمستقبل وتعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.