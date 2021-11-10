أوكرانيا تحيي يومها الوطني للرياضة والثقافة البدنية في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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بمشاركة نحو 30 رياضياً أوكرانياً نظم الجناح الأوكراني في إكسبو 2020 دبي، فعاليات اليوم الوطني للرياضة والثقافة البدنية في أوكرانيا، وشهدت الفعالية حضوراً مميزاً لعدد من أبطال الرياضات الأوكرانية البارزين، ممن نجحوا في الحصول على العديد من الميداليات، مثل داريا بيلوديد لاعبة الجودو الحائزة بطولة العالم، والميدالية الذهبية في الألعاب الأوروبية لعام 2019، وعلى الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأوليمبية التي جرت أخيراً في العاصمة اليابانية طوكيو.

كما حضر الفعالية المميزة التي أقيمت أمس، نجم كرة القدم الأوكراني وهداف بطولتها لسنوات عدة، ومدرب فريق العين الإماراتي حالياً سيرجي ريبروف.

وحضرت الفعالية المميزة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، ووزير الرياضة الأوكراني، فاديم خوتسايت، إلى جانب جمع كبير من الرياضيين والمدعوين، الذين أبهرهم الأداء الذي قدمه الرياضيون خلال الفعالية، التي شارك فيها نحو 30 رياضياً من لاعبي الجمباز، ورياضيين من مدرسة "ديناميك" لكرة القدم، وطلاب أحد مراكز تدريب وتعليم الجمباز في دبي.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: "أولى إكسبو 2020 دبي، الرياضة حيزاً كبيراً من الاهتمام، نظراً لدورها المهم في صقل المواهب الشابة في مختلف المجالات الرياضية، فضلاً عن الدور الكبير للرياضة في الاعتناء بصحة أفراد المجتمع".

وأكدت معاليها، لفريق خدمات إكسبو الإخبارية، أن هذه الفعالية تعد من ضمن الفعاليات المميزة التي يشهدها إكسبو 2020 دبي، حيث قدم نجوم الرياضة الأوكرانييين مجموعة مميزة من العروض المذهلة، والمتفردة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأثنت معاليها على الدور الكبير للجهات المعنية في إكسبو 2020 دبي، الذي يبذلونه في سبيل الترويج للمواضيع المتعلقة بالشباب، باعتبارهم عماد المستقبل، معتبرة أن هذه الفعالية تؤسس لبناء جسور للتواصل مع أوكرانيا في المجال الرياضي في المستقبل القريب، ومشيرة إلى أنه من المنتظر عقد عدة لقاءات بين الهيئة العامة للرياضة في الدولة ونظيرتها الأوكرانية للنظر في سبل التعاون بين الطرفين.

من جهته، قال وزير الشباب والرياضة الأوكراني فاديم خوتسايت: "هذا الحدث مميز في تاريخ الرياضة الأوكرانية لذا ارتأينا الاحتفال به في إكسبو 2020 دبي، نظراً لأهمية الحدث الدولي الذي يجمع 192 دولة على أرض الإمارات، ورغبة منا في منح زوار الحدث فكرة عن إنجازات الرياضة الأوكرانية التي تم تحقيقها على مدار عشرات السنين".

وأكد خوتسايت، توافر كل الظروف لتحقيق تعاون جاد وفعال بين دولة الإمارات وأوكرانيا في قطاع الرياضة قي ظل القدرات الكبيرة للبلدين، وتوفر البنية التحتية المتطورة، لافتاً إلى الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها بلاده في الألعاب الرياضية، والتي تتجسد من خلال الأرقام التي تم تحقيقها على الصعيدين الأوروبي والعالمي.

وقالت بطلة العالم في رياضة الجودو داريا بيلوديد، إن الحضور في إكسبو 2020 دبي، مع مختلف الزملاء أمر مهم جداً ويعد تشريفاً للرياضة الأوكرانية، مضيفةً : "إنها فرصة كبيرة أن نكون معاً في إكسبو 2020 الذي يحتضن العالم كله، فالرياضة جزء من الترويج الناعم للدولة".

وعبر سيرجي ريبروف، مدير فريق العين لكرة القدم، عن سعادته وفخره بالمشاركة في جناح بلاده للتعريف بالرياضة الأوكرانية وتقديم إنجازاتها لزوار الحدث الدولي.

وقال: "الرياضة شيء مهم للمواطنين في بلادي، والكثير يتساءلون عن سر قوة الأوكرانيين، والجواب ببساطة هو لأننا نمارس الرياضة بانتظام"، مضيفاً أن الرياضة قد أصبحت مثل السياسة، نظرا للدور الذي تلعبه في تعريف العالم ببلاده وتقديمها بصورة جيدة.