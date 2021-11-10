«ولونغونغ» تدرب 150 طالباً بجناح أستراليا في إكسبو

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أعلنت جامعة ولونغونغ الأسترالية في دبي، المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي عبر برامج تعليمية رئيسية عبر شراكة مع جناح أستراليا، وذلك خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر من العام الحالي، حيث سيعقد إكسبو 2020 دبي جلسات ومحادثات مركزة حول مواضيع متنوعة يديرها خبراء من قطاع التعليم، وتتناول موضوعات مثل العوائق التعليمية والابتكار ومستقبل العمل.

وتماشياً مع موضوع إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، سيركز أكاديميون من جامعة ولونغونغ في دبي خلال المحادثات الرئيسية طوال فترة الحدث المستمر ستة أشهر على كافة المواضيع ذات العلاقة، ما يثري الأنشطة في جناح أستراليا ويوفر لـ 150 طالباً جامعياً فرصة المشاركة في فرص التدريب بإكسبو دبي.

وثمن البروفيسور محمد سالم، رئيس الجامعة الدعم المتميز من الجناح الأسترالي، وأكد استعداد الأكاديميين والجامعة بالتعليم والمساهمة في بناء أجيال المستقبل في الإمارات.

وقال: لطالما جمعت معارض إكسبو العالمية في الماضي المفكرين والقادة الرئيسيين من مختلف الدول والقطاعات للعمل معاً بروح المجتمع والتعاون والإبداع وهو ما ساعد على حل بعض أكثر المشكلات إلحاحاً في العالم.

وأعرب البروفيسور سالم عن فخر الجامعة بالمشاركة في هذا الحدث الأضخم، من خلال تقديم فرص تدريب لطلابنا، وتعزيز مهاراتهم المهنية ومساعدتهم على الاستعداد لبيئة العمل الحقيقية.

هذا وسيشارك البروفيسور باسكال بيريز، مدير مرافق البنية التحتية الذكية في «ولونغونغ»، والدكتورة مي البراتشي، العميد المشارك للجامعة والأستاذة المشاركة في كلية الهندسة وعلوم المعلومات، في حلقة نقاش حول مستقبل إزالة الكربون من وسائل النقل في المدن الذكية.

وكجزء من أسبوع التسامح الذي سيستمر من 14 إلى 20 نوفمبر 2021، سيستضيف رئيس كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والصحة في جامعة ولونغونغ في دبي، الدكتور فراس حمزة، محاضرة عامة حول كيفية تكوين فهم مشترك، ودور ذلك في بناء مجتمعات أكثر تسامحاً وشمولية من خلال العلاقات مع وسائل الإعلام ورواية القصص.

وستشارك الجامعة أيضاً في الأنشطة المقامة في جناح أستراليا، وفي العرض التوضيحي (الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد: طباعة أعضاء للأجسام) الذي يتناول أكبر التحديات التي تواجه صحة الإنسان، وأهمية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد كأداة جديدة ومثيرة من شأنها أن تحد من قوائم انتظار زرع الأعضاء.

وضمن سلسلة فعاليات «الخميس التكنولوجي» في إكسبو، سيناقش البروفيسور والاس أيضاً العديد من التقنيات المستقبلية كما سيساعد الطلاب على تكوين فهم أفضل لعلوم الحياة الجزيئية القائمة على التجسيد المرئي.

وستشارك الجامعة في فعالية «يوم أستراليا» التي ستقام في الجناح الأسترالي في شهر يناير القادم، بمشاركة مسؤولون حكوميون وكبار الشخصيات مثل الحاكم العام الأسترالي ديفيد هيرلي، ورئيس جامعة ولونغونغ البروفيسورة باتريشيا ديفيدسون، والمدير العام للمشاريع العالمية في الجامعة والرئيس التنفيذي للمجموعة وماريسا ماستروياني، الذين سيأتون إلى دبي للاحتفال بهذه المناسبة.