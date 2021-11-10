توقيع مذكرة تفاهم في جناح الشباب لإطلاق البرنامج المهني للسرد والاتصال الدولي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أبرمت المؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز الإمارات للتدريب والاستشارات مذكرة تفاهم لإطلاق البرنامج المهني للسرد والاتصال الدولي من جناح الشباب، ووقعها كل من سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وفيصل بن حريز مدير مركز الإمارات للتدريب والاستشارات، بحضور معالي شمة المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وذلك في جناح الشباب في إكسبو 2020 دبي.

و‏تنص مذكرة التفاهم على تدريب أكثر من 100 شاب إماراتي وعربي على مهارات الاتصال الدولي والسرد القصصي، وتمكنهم من سرد قصصهم وتجاربهم ونقلها إلى العالمية من خلال المهارات المكتسبة ضمن ‏البرنامج المهني للسرد والاتصال الدولي.

‏ويستهدف البرنامج الشباب الإماراتي والعربي تحت سن 35 سنة من أصحاب التجارب المتميزة في مجالاتهم المشاركين في فعاليات جناح الشباب في إكسبو 2020 دبي.

ويستمر البرنامج خلال فترة انعقاد معرض إكسبو، ويشمل 6 ورش تدريبة مختلفة وتستهدف في كل مرة من 25 إلى 30 شاباً وشابة، إضافة إلى تنظيم أكثر من 100 ورشة للشباب المتحدثين المشاركين في البرنامج.

‏ويتكون البرنامج من ثلاث محطات تدريبية رئيسة؛ المحطة الأولى تتضمن ورشاً تدريبية تفاعلية حضورية و‏تشمل ثلاثة محاور: الأول تواصل القلوب قبل العقول من خلال مهارات لغة الجسد والتعبير والصوت، والثاني وهو البداية والمتن، والنهاية تحت عنوان «جوهر القصة» من خلال غرس أفكار وقيم نبيلة تساعد المتدربين على التطور.

أما المحور الثالث فهو مهارات العرض جواز سفر القصة للعالم من خلال التركيز على قوة الكلمة ومواجهة الجمهور.

‏والمحطة الثانية للبرنامج سيتم إنشاء جلسة تدريب فردية عن بعد لكل مشترك، وذلك لإظهار قدرات المتدربين بشكل أسرع والمحافظة على جودة التدريب الاستثنائية وتقديم فرص لرؤية الأمور من زوايا مختلفة، ‏أما المحطة الثالثة للمشروع فهي مرحلة النتائج النهائية وتكريم المشاركين والتي تسهم في خلق آفاق جديدة من المعارف والمهارات والخبرات المتنوعة، ‏ومن ثم منح المشاركين شهادات معتمدة محلياً ودولياً.