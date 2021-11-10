سفيرة المكسيك: إكسبو 2020 دبي فرصة ثمينة لتعزيز علاقتنا التجارية مع الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي، تصوير زافيير ويلسون

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أكدت فرانشيسكا إيسكوبار سفيرة جمهورية المكسيك لدى الإمارات أن اشتراك المكسيك بإكسبو 2020 دبي فرصة ثمينة لتعزيز العلاقات التجارية والثقافية لبلادها مع الإمارات وخلق المزيد من فرص التجارة والسياحة وكذلك الاستثمار، خصوصاً في مشروعي "ممر البرزخ العابر" و"قطار المايا".

جاء ذلك خلال المؤتمر المؤتمر الإعلامي الخاص بالإعلان عن أسبوع المكسيك في إكسبو 2020 دبي بحضور ثلاثة من حكام ولايات المكسيك التي تشمل 26 ولاية وعدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام في البلدين الذين قدموا للمشاركة باحتفالات المكسيك بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، والذي حضرته اليوم (الأربعاء)، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولين وعدد من أعضاء الوفد الدبلوماسي للولايات المتحدة المكسيكية.

وأكدت السفيرة خلال المؤتمر الإعلامي السعي لتعزيز التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمكسيك والذي بلغ 1.3 مليار دولار بنهاية 2020.

من جانبه، قال برناردو دوفال مدير جناح المكسيك الذي يقع في منطقة التنقل، ويحمل شعار "نسج الحياة"، ويركز على الحياة، والفنون، والثقافة، والتقاليد، إن أكثر من 83 ألف زاروا جناح المكسيك خلال شهر أكتوبر، مشيراً إلى أن الجناح سيشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والتجارية المختلفة ليس خلال أسبوع المكسيك فحسب بل على مدى فترة المعرض.

وقالت مارثا بيرالتا نائب وزير العلاقات الخارجية في المكسيك إن إكسبو 2020 دبي يأتي في مرحلة مهمة لسكان العالم أجمع بعد أكثر من 18 شهراً على بدء جائحة كورونا، معبرة عن سعادتها الغامرة باجتماع العالم مجدداً في دبي ورغبتها في الاستفادة من فرص التعاون مع الإمارات والترويج لتراث المكسيك وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين. وأكدت برالتا إن ستعمل على إوالة العوائق التجارية بين الإمارات والمكسيك وتسهيل حركة الملاحة الجوية والترويج لصناعات الدواء والفضاء والزراعة التي تشهد تطوراً ملحوظاً في المكسيك.

ودعت بيرالتا إلى الإطلاع على مشروع قطار المايا في جناج "دي بي وورلد" والذي كان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أعلن عنه في سبتمبر 2018 وهو خط سكة حديد مقترح بطول 1،525 لربط المدن في المكسيك الواقعة ضمن شبه جزيرة يوكاتان.

وأكد عمر فياض حاكم ولاية هيدالغو التي تبعد 9 كيلو مترات عن العاصمة نيو مكسيكو، أن إكسبو 2020 دبي منصة رائعة للترويج لمشاريع العلوم والتقنية في ولايته، مشيراً إلى أن زيارته للمعرض تهدف إلى البحث عن شركاء أعمال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في مشاريع تكنولوجية ستقوم الولاية بإطلاقها قريباً. وأضاف أن الولاية تقوم حالياً بالعديد من المشاريع البحثية الخاصة بالتغيير المناخي داعياً الجميع للاستفادة من تجربة المكسيك في هذا المجال.

وتم الإعلان رسميًا عن مشروع "ممر البرزخ العابر" الضخم أو Trans-isthmus Corridor الذي تقدر قيمته استثمارات بـ 5 مليارات دولار ، في ديسمبر 2018 ويهدف إلى ربط خليج المكسيك بساحل المحيط الهادئ من خلال أضيق نقطة له، من ميناء كواتزاكوالكوس في ولاية فيراكروز إلى ميناء سالينا كروز في أواكساكا، وذلك بهدف تعزيز حركة نقل البضائع ومشتقات البترول وخلق المزيد من الوظائف للشعب المكسيكي.

ويستعرض جناح المكسيك المؤلف من ثلاثة طوابق الأزهار المكسيكية والفراشات الملكية في جميع أنحائه، ويجسد الثقافة المكسيكية، وماضيها وحاضرها الديناميكي مع التركيز بشكل خاص على منتجعاتها، وأماكن جذب الزوار التي تتمتع بها، فضلاً عن مأكولاتها الشهية.