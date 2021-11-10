كليات التقنية تحتفل بتخريج 902 من طلبة الابتكار وريادة الأعمال في إكسبو 2020

المصدر: وام

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احتفلت كليات التقنية العليا بتخريج 902 خريج وخريجة من برنامج الابتكار وريادة الأعمال دفعة العام 2021 "صناع المستقبل" في موقع إكسبو 2020 دبي، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وسعادة البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا و عدد من كبار المسؤولين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية و أولياء أمور الخريجين.

وبهذه المناسبة، عبر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عن سعادته بخريجي كليات التقنية العليا من شباب وفتيات الوطن الذين تتجسد فيهم القيم والأهداف والطموحات والآمال، مشيراً إلى أن تخرجهم اليوم في موقع إكسبو 2020 بقدر ما يمثله من فخر لهم فهو في ذات الوقت حافز لهم ليبتكروا ويبدعوا ويكونوا جزءا من الانجاز والتنمية للخمسين عاما القادمة.

وأضاف معاليه إن الدولة لديها خطط ومشاريع مستقبلية طموحة لتشجيع ودعم ريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي والأبواب مفتوحة أمام الشباب لإثبات ذاتهم في هذا المجال سواء على المستوى الوظيفي أو على مستوى تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وسط تشجيع ودعم كبيرين فهم الرهان الحقيقي للتنافسية والحفاظ على تفوق الدولة معبرا عن أمله في أن يراهم جميعا مؤثرين ومبدعين في صناعة مستقبلهم ومستقبل بلادهم.

وثمن جهود كليات التقنية العليا هذه المؤسسة العريقة التي تتمتع بسمعة طيبة وعلاقات وطيدة مع قطاعات العمل لدورها الفاعل في رفد سوق العمل بالكفاءات الإماراتية بما يواكب التطورات والمتغيرات العالمية ويتماشى مع رؤى القيادة الاستشرافية متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.

وفي كلمة باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا عبر سعادة البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية عن سعادتهم بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي لحفل تخرج طلبة برنامج "الابتكار وريادة الأعمال" أحد البرامج الهامة التي تستقطب الشباب اليوم وهنأ الحضور بهذه المناسبة الاستثنائية هذا العام حيث تحتفل الكليات لأول مرة بجميع خريجيها دفعة العام 2021 والبالغ عددهم نحو 4 آلاف خريج وخريجة في مكان واحد في إكسبو 2020 دبي ليكون ذكرى لا تنسى للخريجين وحافزا لهم كون هذا الحدث العالمي الرائد يجسد إرادة وعزيمة وريادة دولة الإمارات خاصة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في بلادنا الحبيبة بفضل جهود قيادتنا الحكيمة.

وتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة على كل ما بذلوه من جهد لأجل تعزيز أمن وسلامة واستقرار الوطن ولدعهم لكليات التقنية العليا ما قادها لتحقيق رسالتها السامية في إعداد الكوادر الوطنية وتمكينها بكل كفاءة من المستقبل.

وذكر أن خريجي الكليات اليوم تم إعدادهم بكل جاهزية للمستقبل معبرا عن فخره بأن 3250 من خريجي دفعة العام 2021 أي ما يعادل 85 في المائة منهم يحملون إلى جانب شهادة تخرجهم الأكاديمية شهادات احترافية متخصصة معتمدة عالميا وأن 221 من خريجينا أي ما يعادل 6 في المائة من هذه الدفعة نجحوا في تأسيس شركاتهم الناشئة الخاصة عبر المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة في الكليات.

وقال: "هاهم خريجونا كما وعدنا قيادتنا الحكيمة..قادة في تخصصاتهم ..محترفين في مهاراتهم .. رواد أعمال بشركاتهم.. متحمسين لخدمة بلادهم".

عقب ذلك، أعلن سعادة البروفيسور عبداللطيف الشامسي باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا تخريج 902 خريج وخريجة من برنامج الابتكار وريادة الأعمال منهم 650 خريجة مقابل 252 خريجا ضمن دفعة العام 2021 البالغ إجمالي عددهم 3848 خريجا وخريجة من مختلف البرامج الأكاديمية والذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهاداتهم الجامعية بجدارة واستحقاق.

ورحب الخريجون في كلمتهم بمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي لتشريفه حفل تخرجهم مؤكدين سعادتهم بإقامة حفل تخرجهم في إكسبو 2020 معبرين عن امتنانهم لكل من ساهم في نجاحهم وتفوقهم.

ثم سلم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي يرافقه سعادة البروفيسور عبداللطيف الشامسي، شهادات التخرج للخريجين.