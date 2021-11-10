" خوذه مكيفة" اختراع جديد تقدمة الهند للعالم من إكسبو

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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كشف جناح دولة الهند عن الاختراع الأول من نوعه في العالم ضمن فعاليات إكسبو 2020، وهو " خوذة مكيفة" تتماشى مع المعايير العالمية التي تطبقها دولة الامارات في مجال رعاية العمال والحرص على سلامتهم، من ابتكار وإنتاج شركة (جرش للسلامة) الحائزة على جوائز التميز في مجالات السلامة المهنية من السلطات المعنية في الهند.

ومن جهته قال قمران بيرجيس خان، الرئيس التنفيذي لشركة «نيا ليمتد»، ان خوذة السلامة المكيفة ستشكل إضافة نوعية لسلامة وراحة العاملين في قطاع الإنشاءات وللعاملين في الهواء الطلق بصفة عامة وخاصة في المناطق المعروفة بارتفاع درجات الحرارة الشديدة في فصل الصيف.

وتابع إن الكشف عن هذه الخوذة من دولة الامارات نظرا لاهتمامها بقضية صحة وسلامة العمال لديها وعلى رأس اولوياتها، كونها تتماشي مع مساعي حكومة الإمارات للارتقاء بمعايير رفاهية العمال، معربا عن سعادته لتقدم هذا الابتكار للعالم من الامارات.



وأضاف ان خوذة السلامة «جارش- نيا إيه سي هيلميت» ستشكل إضافة نوعية لسلامة وراحة العاملين في قطاع الإنشاءات وللعاملين في الهواء الطلق بصفة عامة، خاصة في المناطق المعروفة بارتفاع درجة حرارتها الشديدة في فصل الصيف، كما انها مصممة للحفاظ على راحة العاملين في قطاعات الصناعة والإنشاءات والعاملين في الهواء الطلق وأيضا التنفيذيين أثناء عملهم في بيئة شديدة الحرارة

وذكر قمران ان شركتهم يقع مقرها الرئيسي في الإمارات، وسوف تتيح خوذة السلامة فرصة فريدة للشركات الإنشائية والوحدات الصناعية لمنح الأولوية لراحة العاملين لديها من دون التضحية بالإنتاجية.

وصممت الخوذه بأربع نماذج حيث تستمد طاقة تشغيلها من بطارية قابلة لإعادة الشحن تتطلب صفر صيانة، وتوفر للشركات في الإمارات والمنطقة وسيلة تتسم بالكفاءة ويتم توفيرها بقيمة مناسبة لضمان الحفاظ على سلامة وراحة وصحة العاملين، بالاضافة نموذج اخر ببطارية تعمل من دون شحن لمدة ساعتين، بينما نموذج اخر المخصص للعمال المهرة، فيتوافر مع بطارية احتياطية تعمل لمدة 10 ساعات.