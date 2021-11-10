إكسبو 2020.. الإمارات وسيراليون توقعان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة

المصدر: وام

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وقعت دولة الإمارات وجمهورية سيراليون مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة تستهدف تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي للعمال القادمين من سيراليون للعمل في الدولة.

وقع المذكرة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وسعادة رشيد سيساي سفير جمهورية سيراليون لدى الدولة وذلك في معرض إكسبو 2020 دبي.

كما وقع الجانبان بروتوكول تعاون ثنائي في مجال العمالة المساعدة كملحق لمذكرة التفاهم لتسهيل إجراءات قبول واستقدام العمالة المساعدة من سيراليون إلى الدولة وتوظيفهم طبقاً لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة، ووفقاً للتشريعات واللوائح بجمهورية سيراليون.

وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على تعزيز علاقات التعاون وتطوير الشراكة المؤسسية لتحسين إدارة دورة العمل التعاقدي لعمال سيراليون في دولة الإمارات.

واتفق الجانبان على تعزيز استخدام التكنولوجيا وتبادل المعلومات والدراسات في مجال العمالة وفقاً لمبادئ القانون والشفافية، والتوظيف العادل والمصلحة المتبادلة فضلا عن تعزيز التشريعات والأحكام المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام الخاصة، وذلك سعيا نحو تطبيق ممارسات استقدام عادلة وشفافة في نطاق ولايتهما القضائية وضمان الامتثال لأحكام وسيادة القانون من قبل جميع الأطراف الضالعين في عملية استقدام وتوظيف العمال السيراليونيين للعمل بدولة الإمارات.

كما اتفق الجانبان على التعاون في المجالات ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية وتنفيذ برامج التوعية القانونية للعمال قبل المغادرة وبعد الوصول إلى دولة الإمارات.

وحددت المذكرة إجراءات استقدام العمالة من سيراليون إلى الإمارات وفقا لآلية محددة تضمن شفافية التعاقد في كافة مراحله وبما يتفق مع القوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية المعمول بها لدى البلدين لا سيما من حيث حصول العامل قبل مغادرته بلده على عرض عمل تفصيلي يتطابق في كافة بنوده مع عقد العمل الذي يوقع عليه عند وصوله إلى الدولة.

حضر توقيع المذكرة سعادة سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية وعبد الله النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من المسؤولين من الجانبين.

من جهة أخرى، أشاد معالي الدكتور عبد الرحمن العور بجناح سيراليون في إكسبو 2020 دبي وذلك خلال زيارته للجناح يرافقه سعادة رشيد سيساي.

واستمع معاليه إلى شرح حول الجناح الذي يحمل شعار "بداية جديدة" حيث يصطحب الزوار في رحلة إلى هذا البلد الغني بموارده الطبيعية في غرب أفريقيا وبموروثه الثقافي والتعريف بعاداته وتقاليده والفرص الاستثمارية المتعددة في سيراليون.