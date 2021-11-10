إكسبو 2020 مدرسة عالمية للطلبة

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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في مشهد مماثل للحرم المدرسي، تتحول أجنحة الدول المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي إلى ساحات تعليمية عالمية مفتوحة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة من مختلف مناطق الدولة، ليكونوا جزءاً رئيسياً من جهود دولة الإمارات الرامية لصناعة مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.

ففي الساعات الأولى من صباح كل يوم، يبدأ الطلبة في الاطلاع على أفضل الممارسات والقيم التي تبثها الدول المشاركة في الحدث الدولي وما توصلت إليه في القطاع التكنولوجي أو في مجالات من شأنها تعزز الاستدامة في الموارد الحياتية.

فقد استقبل إكسبو 2020 دبي اليوم، طلبة مدرسة أذن للتعليم الأساسي في رأس الخيمة، ومدرسة آل مكتوم للتعليم الاساسي بدبي، ومدرسة محمد بن راشد حلقة أولي في دبي، ومدرسة التفوق من مدينة العين مدرسة، مدرسة مصفوط ومدرسة جيمس ولنغتون العديد من الاجنحة منها هولندا و المانيا و اسبانيا وكوريا والسعودية.

واطلع الطلبة خلال زيارتهم على الجناح السعودي وما يقدمه من برامج وأنشطه متنوعة تنقل الصورة الزاهية للمملكة العربية السعودية، التي توزعت على أربعة ركائز رئيسية تشمل الطبيعة والناس والتراث والفرص الاستثمارية، إلى جانب محطة للطاقة والاستدامة، وحضور متألق للحِرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة التي تمثل مختلف مناطق المملكة، كما اطلعوا على الجناح الألماني الذي يحاكي في تصميمة الحرم الجامعي ويعتبر مكان للمعرفة والبحث والالتقاء، و يتسم بالتفاؤل والتوجه نحو المستقبل.

وتأتي مشاركات طلبة المدارس للاطلاع على ثقافات الدول المشاركة.

وجاءت تلك الزيارات بتوجيهات مباشرة من وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئات التعليم الخاص في الدولة، بهدف رفع جاهزية الطلبة لاستحقاقات المستقبل وما يتضمنه من تحديات.

ويقدم إكسبو 2020 دبي، صورة جامعة لأبرز مرتكزات وتوجهات المجتمعات البشرية العالمية خلال الفترات المقبلة، وما تقدمه الدول من تجارب ومعارف وتجارب تعزز من المسيرة الأكاديمية للطلبة، ويعتبر إكسبو نافذة من خلالها يطلع الطلبة على العالم.

ويشكل إكسبو فرصة للتعريف بالهوية والمنجز الإماراتي، ويسلط الضوء على دور الإمارات الحضاري في المنطقة والعالم، ورسالتها الإنسانية ومكانتها الثقافية والعلمية، ومساعيها الحثيثة في رفد الوطن بمنظومة تعليمية تنافسية تنهض في الأجيال من أجل بناء الوطن.

ورسمت معارض إكسبو عبر تاريخها ملامح مستقبل العالم، من خلال ما تم كشفه فيها من ابتكارات وتقنيات، كما أسهمت في تحقيق تواصل بناء بين مختلف الثقافات والمجتمعات، فهي جسر يربط العالم ببعضه البعض.