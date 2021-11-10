عروض "العاديات – الفتى والحصان" تتواصل في إكسبو 2020

المصدر: دبي –البيان

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تتواصل اليوم (الأربعاء) في إكسبو 2020 دبي، عروض مسرحية "العاديات – الفتى والحصان" الذي يحاكي فروسية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

ويقدم العرض اليوم الساعة 7:55 مساء و9:55 مساء، فيما يعرض الخميس 11 نوفمبر الساعة 8:55 مساء.

أما الأيام المقبلة ستكون كالتالي:

-السبت 13 نوفمبر الساعة 6:14 مساء و7:55 مساء

-الأحد 14 نوفمبر7:58 مساء و9:58 مساء

-الاثنين 15 نوفمبر7:58 مساء

-الثلاثاء 16 نوفمبر7:58 مساء

-الخميس 18 نوفمبر7:58 مساء

ويضم العرض المسرحي، الممتد لنحو 18-20 دقيقة، ممثلين يؤدون حكاية فتى صغيراً يكبر ويصبح رجلاً، وفرس تعيد استكشاف حبها للحياة، ضمن مقطع شِعري، وهي قصة تحكي كيف أن قدرات الروح البشرية قد لا تكون دائما بارزة للعيان.



وعبر هذا العرض، الذي ينتجه فريق العمل الذي ابتكر الفيلم الشهير "وور هورس" (حصان حرب)، يتعلم الجمهور عن الثقة في النفس، مع الحفاظ على الشجاعة والالتزام في الوقت نفسه.



ويُعرف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحبه للخيول، ويستوحى العرض المسرحي "العاديات – الفتى والحصان" من رؤية سموه التي تبرز في تحقيق حلم مدينة دبي لسكانها ومواطنيها.

ويأتي العرض المسرحي "العاديات – الفتى والحصان" ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبي لإكسبو 2020 دبي، قُبيل انطلاق احتفالات الدولة بالذكرى الخمسين لاتحاد الإمارات في 2 ديسمبر المقبل.