إكسبو 2020 يعزز اسم إيطاليا على خريطة الزراعة المستدامة

المصدر: دبي -البيان

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في قصص فردية ملهمة، رواها أصحاب شركات أغذية زراعية إيطالية في إكسبو 2020 دبي، استعرضوا جهودهم لإنجاح زراعة مستدامة، محددين خططهم لتعزيز اسم إيطاليا على خريطة الأغذية الزراعية العالمية المستدامة.



وتنوي إيطاليا رفع مستوى اهتمامها بالشركات الزراعية، وبالزراعة العضوية، ضمن الجهود لتبني الطاقة الخضراء والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وهي تمتلك أكبر عدد من شركات الزراعة العضوية في أوروبا.

وأكد المتحدثون في ندوة في ندوة استضافها الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي أنه من خلال الابتكار واستخدام التكنولوجيا المتقدمة للزراعة الدقيقة يصبح الإنتاج أكثر استدامة، رغم أن صادرات الأغذية الزراعية الإيطالية تجاوزت الـ 50 مليار يورو، وحددت البلاد هدفاً يتمثل بمضاعفة الصادرات في غضون عامين.

وقال لويجي سكورداماغليا، الرئيس التنفيذي لشركة inalca وعضو مجلس إدارة filiera Italia: إنه "بعد خمس سنوات فقط من إعداد خارطة طريق لقطاع الأغذية الزراعية، تمكنا من تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الزراعية إلى 30 مليون طن، مقارنة بـ 77 مليون طن في فرنسا و60 مليون طن في ألمانيا، كما تمكنا من تحقيق انخفاض بنسبة 32٪ في استخدام المبيدات، و15٪ في الأسمدة الكيماوية، و30٪ في المضادات الحيوية ضمن سلسلتنا الغذائية. النموذج الحالي بسيط للغاية حيث ينتج المزيد من الجودة والكمية ولكن بموارد بيئية أقل ويترك الأرض أكثر خصوبة من العام السابق".



وأفاد باولو زانيتي، المدير العام لشركة "Zanetti SpA": بأن" شركتنا اعتمدت ممارسات مستدامة في جميع المجالات وتحولت إلى الطاقة الخضراء بنسبة 100٪. قللنا من استخدام البلاستيك وأكثر من 88% من موردي الألبان لدينا يزرعون وينتجون الأعلاف الخاصة لإطعام الماشية، كما يتم إعادة استخدام نفايات تربية الحيوانات كسماد".



وقد افتتح الجلسة النقاشية باولو جليسنتي، المفوض العام لجناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي، وأدار اللقاء كارلو فيرو، رئيس وكالة التجارة الإيطالية، كما كان من بين المتحدثين كل من إميل مكرزل، مدير عام قسم الزراعة بشركة Elite Agro LLC، وسارة روفرسي، مؤسسة معهد "فيوتشر فوود" (غذاء المستقبل)، وسابرينا ستوباتو، الرئيس التنفيذي لـ Stoppato 1887.



وفي الختام أكد جوزيبي فينوشيارو، القنصل العام لإيطاليا في دبي، أن هذه الجلسة النقاشية في إكسبو 2020 دبي تأتي لتبادل المعرفة والابتكار، وإظهار أفضل الممارسات لدور عالمي حاسم لأمن واستدامة قطاع الأغذية الزراعية من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة.



وقال فينوشيارو: "نرى فرص تعاون ضخمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل حكومة دولة الإمارات على زيادة ورفع الأمن الغذائي، والقدرة على مواجهة صدمات الإمداد من خلال زيادة الإنتاج الغذائي المحلي، وعبر استخدام تقنيات زراعية حديثة ومستدامة".



