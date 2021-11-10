إكسبو يدعو النساء للمشاركة في يوغا الشلالات الخلابة

المصدر: دبي -البيان

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جدد «إكسبو 2020 دبي» الدعوة لزائراته من النساء للمشاركة في جلسات اليوغا الصباحية المخصصة التي انطلقت أولى فعالياتها الإثنين 8 نوفمبر الجاري بقيادة مدربة اليوغا زينة عساف، في موقع شلالات إكسبو الخلابة.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى تعزيز الدور الذي يلعبه «إكسبو 2020 دبي» على صعيد تشجيع اتباع أسلوب حياة صحي مليء بالنشاط والحيوية، ولتشجيع النساء على الحضور والاستمتاع بالفعاليات التي يقدمها لهم خلال الفترة الصباحية التي تعد أقل فترات اليوم ازدحاماً.



وتنظم «يوغا شلالات المياه» كل يوم إثنين من الأسبوع، عند الساعة التاسعة والنصف إلى العاشرة والنصف صباحاً، وستكون الحصص مجانية للنساء اللاتي لديهن تذكرة دخول إلى موقع الحدث الدولي. ويجب على المشاركات إحضار الحصائر والمناشف الخاصة بهن، وحجز مكانهن عبر تطبيق GloFox.



