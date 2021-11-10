فولكلور المكسيك يبهر زوار إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

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أمتعت فرقة الباليه الفولكلوري المكسيكية "أماليا هرناديز" الحضور بعرض لافت قدمته، اليوم، على مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للمكسيك.



وعلى أنغام الموسيقى الشعبية المكسيكية، قدمت الفرقة رقصات شعبية مكسيكية نابضة بالحياة والألوان، وتنوعت فقرات العرض، حيث ضم الموسيقى الدرامية، وفقرة شخصيات تنكرية من الأساطير المكسيكية حملت الحضور معها إلى أجواء الحكايا التراثية الجاذبة.



وعزفت فرقة الباليه الفولكلوري المكسيكية "أماليا هرناديز" أجمل الألحان باستخدام الآلات الموسيقية الوترية، لتسحر الجمهور بموسيقاها ذات الإيقاع السريع في الهواء الطلق، وتحت أضواء النجوم على امتداد مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي.



وتعتبر "أماليا هرناديز" من أهم فرق الرقص التقليدي في المكسيك، وهي فرقة عريقة تأسست في عام 1952، وتعكس التداخل بين الثقافات المختلفة في المكسيك، وبدلاً من دمجها معاً، احتضنت الفرقة الاختلافات وسلطت الضوء عليها في لوحات فنية متناسقة.



وكانت راقصة الباليه، إليسا كاريلو كابريو، وهي أول مكسيكية تحصد 3 جوائز في عالم الرقص دولياً، قد قمت عرضاً مميزاً على مسرح دبي ميلينيوم، حضره جمهور غفير من عشاق هذا النوع من الفنون الذي انفردت فيه "كابريو" وحققت إنجازات عالمية من خلاله.