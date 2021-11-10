80% نسبة إشغال حفلات إكسبو الفنية

المصدر: دبي- أحمد يحيى

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أعلن طارق غوشة الرئيس التنفيذي للأنشطة الترفيهية والفعاليات في إكسبو 2020 دبي، أن الحفلات الفنية التي تم تنظيمها مؤخراً شهدت إقبالاً كبيراً جداً فيما بلغت نسبة إشغالها نحو 80%، وذلك لمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة "كوفيد19"، خاصة التباعد الاجتماعي.

وقال: إن "فعاليات وحفلات فنية كثيرة يشهدها شهر نوفمبر في مقدمتها حفل غنائي للفنان ميحد حمد في 24 نوفمبر الجاري".

وأشار إلى أن "الفعاليات الفنية التي يقدمها إكسبو 2020 دبي، تراعي مختلف الجنسيات والاهتمامات والمناسبات التي يحتفل بها العالم لضمان وجود إقبال كبير من الرائدين عليها".