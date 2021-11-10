نداء.. "يوم كول تو إرث" من إكسبو 2020: ناصروا المحافظين على البيئة

المصدر: دبي –البيان

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أطلق أول يوم من أيام "كول تو إرث" الذي تنظمه شبكة (سي.إن.إن) نداءً لمناصرة الأشخاص الذين أحدثوا فارقاً حقيقياً في مجالات الحفاظ على البيئة، والاستدامة، التي تمثل واحداً من موضوعات إكسبو 2020 دبي الفرعية الثلاثة.



ويركز يوم "كول تو إرث" على الأشخاص الملتزمين بالحفاظ على كوكب الأرض من أجل الأجيال المُقبلة، ويأتي أثناء الأسبوع النهائي من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (مؤتمر الأطراف COP26) في مدينة غلاسكو، حيث تشترك شبكة "سي.إن.إن"، بالتعاون مع رولكس، والمدارس، والأفراد، والمنظمات في جميع أنحاء العالم، لرفع الوعي بشأن القضايا البيئية، وتسهيل ثقافة الحفاظ على البيئة.



ويقدم برنامج "كونكت ذا وورلد ويذ بيكي آندرسون" عرضا مُخصّصا ليوم "كول تو إرث" من موقع إكسبو 2020 دبي في هذا اليوم، فيما تُعقَد مقابلات شخصية مع صانعي التغيير، بما في ذلك حوار حصري مع صانع الأفلام، والمستكشف، وسفير علامة رولكس جيمس كاميرون، يتحدث فيه عن المحيطات، والتغير المناخي، والاستكشاف.



وقالت إيلانا لي، نائب رئيس أول ومديرة التحرير، في شبكة "سي.إن.إن" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: "لقد ساعدنا بالفعل تحدي (كول تو إيرث) على إبراز أهمية بعض المشروعات المميزة والأفراد الاستثنائيين. ويتخذ (يوم كول تو إيرث) هذه المبادرة ويوسعها. إن أملنا يتمثل في إلهام الشباب والمجتمعات في جميع أنحاء العالم لاتخاذ إجراءات ملموسة وأداء دور فاعل تجاه أكبر التحديات التي تواجه البشرية".



ويمكن لأيّ شخص المشاركة، عبر التعهد بالتحرك لصون البيئة. وقد أبدت بالفعل مئات المدارس والمؤسسات في العالم اهتمامها بالمشاركة. ويمكن للمشاركين أيضا بث إسهاماتهم ودعم فعالياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام وسم #كول_تو_إيرث #CalltoEarth.



وقال مايك ماكارثي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام في شبكة "سي.إن.إن" الدولية: "ما من أمر أكثر إلحاحاً عالمياً من الحاجة إلى التصدي لحالة الطوارئ المناخية، ونريد استخدام منصات شبكة (سي.إن.إن) بوصفها نداءً لتوحيد الصفوف. يشكل (يوم كول تو إيرث) بالنسبة إلينا وسيلة جديدة للمساعدة على تحفيز الحوار بشأن القضايا الأساسية التي علينا معالجتها وتسليط الضوء على الأفراد الذين يأخذون زمام المبادرة ويحدثون فرقاً واضحاً في حياتنا".

