اليوم في إكسبو 2020
أعلن إكسبو 2020 دبي عن الفعاليات والأنشطة والبرامج ليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، وأبرزها:
الاحتفال باليوم الوطني للمكسيك
-اليوم الوطني للمكسيك، مراسم رفع العلم في ساحة الوصل
- الساعة 10:15
تشمل قائمة المتحدثين:
-سعادة فرانسيسكا إي مينديز إسكوبار، سفيرة المكسيك لدى دولة الإمارات العربية المتحدة
-برناردو نوفال، مدير جناح المكسيك
-سعادة مارثا ديلجادو بيرالتي، نائبة وزير الخارجية والشؤون المتعددة الأطراف
المؤتمر الصحفي للمكسيك
-الساعة 13:45، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، غرفة المؤتمرات A
الاحتفال باليوم الوطني لدولة بوروندي
-مراسم رفع العلم في ساحة الوصل، الساعة 16:15
-يرجى التواصل مع المسؤول الإعلامي للمزيد من التفاصيل
حفل أوبرا
- مسرح دبي ميلينيوم
- الساعة 17:30
عرض باليه فولكلوري
- منصة البحر
-الساعة 15:30
-ومنصة الأرض
-الساعة 17:00
-منصة الشمس
-الساعة 18:00
تدريب على رقصة ريفردانس
-تبدأ الساعة 14:00
-يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال تطبيق إكسبو الذكي
المنتدى الصيني-العربي لرواد الأعمال والمبتكرين والمطورين
-مركز دبي للمعارض (طوال اليوم)
عرض الفنانة النيوزيلندية كيمبرا
-مسرح دبي ميلينيوم
- الساعة 20:00 – 22:30
الكشف عن إطلاق رقم قياسي جديد مع غينيس
-الجناح الفرنسي
-الساعة 19:00 – 20:00
عرض ستيف روس
جناح الولايات المتحدة الأميركية
- الساعة 16:00
عرض فني موسيقي – ريفا
-الجناح الألماني
- الساعة 20:00 – 20:30
حفل يوم الاستقلال لأنغولا
-منصة اليوبيل،
-الساعة 17:30 – 19:00
منتدى كينيا: النقل والخدمات اللوجستية
-مركز دبي للمعارض
– قاعة 2A الساعة 10:00-22:00
جلسة رواد صناعة الأزياء
-جناح المرأة، الساعة
- 10:30 – 12:30
جلسة: العمل المؤسسي من أجل أفريقيا
-جناح دبي العطاء
- الساعة 10:30 – 13:30