اليوم في إكسبو 2020

المصدر: دبي- البيان

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أعلن إكسبو 2020 دبي عن الفعاليات والأنشطة والبرامج ليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، وأبرزها:



الاحتفال باليوم الوطني للمكسيك

-اليوم الوطني للمكسيك، مراسم رفع العلم في ساحة الوصل

- الساعة 10:15

تشمل قائمة المتحدثين:

-سعادة فرانسيسكا إي مينديز إسكوبار، سفيرة المكسيك لدى دولة الإمارات العربية المتحدة

-برناردو نوفال، مدير جناح المكسيك

-سعادة مارثا ديلجادو بيرالتي، نائبة وزير الخارجية والشؤون المتعددة الأطراف

المؤتمر الصحفي للمكسيك

-الساعة 13:45، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، غرفة المؤتمرات A



الاحتفال باليوم الوطني لدولة بوروندي

-مراسم رفع العلم في ساحة الوصل، الساعة 16:15

-يرجى التواصل مع المسؤول الإعلامي للمزيد من التفاصيل



حفل أوبرا

- مسرح دبي ميلينيوم

- الساعة 17:30

عرض باليه فولكلوري

- منصة البحر

-الساعة 15:30

-ومنصة الأرض

-الساعة 17:00

-منصة الشمس

-الساعة 18:00



تدريب على رقصة ريفردانس

-تبدأ الساعة 14:00

-يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال تطبيق إكسبو الذكي



المنتدى الصيني-العربي لرواد الأعمال والمبتكرين والمطورين

-مركز دبي للمعارض (طوال اليوم)



عرض الفنانة النيوزيلندية كيمبرا

-مسرح دبي ميلينيوم

- الساعة 20:00 – 22:30



الكشف عن إطلاق رقم قياسي جديد مع غينيس

-الجناح الفرنسي

-الساعة 19:00 – 20:00

عرض ستيف روس

جناح الولايات المتحدة الأميركية

- الساعة 16:00





عرض فني موسيقي – ريفا

-الجناح الألماني

- الساعة 20:00 – 20:30



حفل يوم الاستقلال لأنغولا

-منصة اليوبيل،

-الساعة 17:30 – 19:00



منتدى كينيا: النقل والخدمات اللوجستية

-مركز دبي للمعارض

– قاعة 2A الساعة 10:00-22:00



جلسة رواد صناعة الأزياء

-جناح المرأة، الساعة

- 10:30 – 12:30



جلسة: العمل المؤسسي من أجل أفريقيا

-جناح دبي العطاء

- الساعة 10:30 – 13:30