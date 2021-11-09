ذكريات لا تنسى.. وعد إكسبو 2020 دبي لزواره

المصدر: البيان

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ذكريات خالدة، ذلك وعد قطعه إكسبو 2020 دبي، لزواره عبر مجموعة فعاليات حيّة ترسخ في الذاكرة، تستدعيها لبعث البهجة واستحضار الحدث الذي لا ينسى.

يشهد يوم الجمعة (12 نوفمبر) مجموعة من الفعاليات والعروض الموسيقية والمسرحية وحفلات لمشاهير عرب وعالميين في أوقات متتالية، تبدأ في تمام الساعة الثالثة عصراً؛ ويبدأ آخر العروض الساعة العاشرة مساء، حيث سيقدم النجمان راغب علامة ونانسي عجرم مجموعة من أروع أغانيهما.

ويستضيف مسرح اليوبيل في تمام الساعة الثانية عرض "ريفر دانس" بشكل لم يسبق له مثيل، حيث أعد خصيصاً لإكسبو 2020 دبي، وذلك من خلال المزج بين الموسيقى والرقص لتجسد تجمّع العالم في إكسبو 2020 دبي. أيضاً، ستقدم فرقة "سونورا سانتانيراس" عروضها الشيقة على مسرح دبي ميلينيوم الساعة الثالثة بعد الظهر؛ والفرقة هي أوركسترا تعزف الموسيقى الاستوائية بأسلوبها الخاص – وهي مجموعة من المكسيك أسسها كارلوس كولورادو في عام 1955 في ولاية تاباسكو.

كما يمكن الاستمتاع بأداء رقص فلكلوري تقليدي وثقافي من الباراغواي في تمام الساعة الثالثة والنصف على منصة البحر. ويستضيف مسرح اليوبيل في الساعة الخامسة عروض كايت (موسيقى البوب الكورية في الإمارات)، التي تقدمها فرقة الفتيان الكورية الحائزة عدة جوائز، والمغنية بونش المشهورة بمقاطع الموسيقى التصويرية. وفي الساعة الخامسة أيضاً، يمكن التوجه إلى منصة الأرض لحضور عرض باولو هوفمان، الذي يقدم إيقاعات استثنائية من الموسيقى البرازيلية النموذجية.

وفي تمام الساعة السابعة، سيشهد مسرح دبي ميلينيوم عرضاً مسرحياً استثنائياً من أعمال الموسيقي النيجيري الراحل فيلا أنيكولابو كوتي، والذي ابتكر أسلوب "أفروبيت"، وهو مزيج بين الموسيقى الأفريقية والأمريكية.

وفي تمام الساعة التاسعة في مسرح اليوبيل، سيؤدي المغني وكاتب الأغاني الأردني عمر العبداللات عدداً من أغانيه الشهيرة. واستطاع العبداللات خلال مشواره الفني نقل الأغنية الأردنية إلى الوطن العربي؛ وخلال مشواره الفني، تنقل بين معظم الدول العربية والأوروبية والأمريكية، وشارك في معظم النشاطات الفنية التي تهم قضايا الأمة العربية.

أما في القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، ومن منصة ساحة الوصل وتحت القبة المبهرة، يقدم النجمان نانسي عجرم وراغب علامة حفلاً فنياً مميزاً في "أمسيات خالدة". وسيلتقي السوبر ستار راغب علامة جمهوره، ويقدم عرضاً مبتكراً يبرز أهمية الموسيقى في تحقيق التواصل بين الجميع في أنحاء العالم، ويشجع على التعاون والمشاركة في تجربة استثنائية تتسق مع موضوع التنقل؛ وكذلك الفنانة نانسي عجرم، وهي سفيرة للنوايا الحسنة لليونسيف، ستقدم مجموعة من أبرز أغانيها لتجسد موضوع التنقل والترحيب بجميع الزوار.