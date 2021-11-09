باكستان تحتفي بذكرى ميلاد محمد إقبال في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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احتفى جناح باكستان في إكسبو 2020 دبي، اليوم، بذكرى ميلاد الشاعر الباكستاني الراحل محمد إقبال، في مسرح دبي ميلينيوم، وقال سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة أفضال محمود: "نحتفي اليوم بميلاد الشاعر محمد إقبال الذي دعا لتأسيس دولة باكستان.. هذا الرجل الذي لا يزال يتمتع بشهرة واسعة، وقد ترجمت أشعاره لخمسين لغة، وأنا درست أشعاره وقد غير حياتي إلى الأفضل، وتعلمت معاني أقواله المؤثرة، فهو الذي يحثنا دوماً على التعاون والعمل المشترك وتحويل التحديات إلى فرص".

بدأ الحفل على مسرح دبي ميلينيوم، حيث شهد تفاعل الجمهور مع أبيات الشاعر الراحل التي ألقاها الكاتب المشهور أنور مقصود حميدي، استمتع الحضور بسماع عدة أغان للفنان أحمد جاهانزيب الحماسية وسط تصفيق الجمهور.

يحتل محمد إقبال، الذي كان كاتباً وفيلسوفاً وسياسياً، مكانة مرموقة في قلوب الباكستانيين، حيث يعد شعره من أشهر أشعار القرن العشرين، وقد ولد في 9 نوفمبر من العام 1877 وتوفي في العام 1938. وخلَّف وراءه عشرين كتاباً في مجالات متنوعة شملت الاقتصاد والسياسة والتربية والفلسفة والفكر، وترك بعض الكتابات المتفرقة، وبعض الرسائل التي كان يبعث بها إلى أصدقائه أو أمراء الدول، إلى جانب روائعه من الشعر، والتي لقب بسببها بـ"شاعر الإسلام".