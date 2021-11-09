مومباي سيتي لكرة القدم شريكاً رئيساً رسمياً لـ"إكسبو 2020 دبي"

المصدر: وام

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أعلن نادي مومباي سيتي، بطل الدوري الهندي الممتاز إطلاق شراكة عالمية جديدة مع معرض إكسبو 2020 دبي، وذلك في الموسم الكروي 2021 - 2022.

ووفق هذا التعاون، سيكون إكسبو، الذي يعد أول معرض عالمي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الشريك الرئيسي للنادي وكجزء من الشراكة، يظهر شعار إكسبو 2020 دبي، بارزاً على قميص نادي مومباي سيتي لكرة القدم الذي سيدافع عن لقبه في موسم 2021-22 في بطولة الدوري المحلي إضافة إلى مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويقدم إكسبو 2020 دبي، الذي تقام فعالياته في الفترة من من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس المقبل، تجربة عالمية مذهلة كونه يجمع الناس والدول تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

ويستضيف الحدث العالمي 192 دولة وملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لعرض إبداعات وثقافات ومبتكرات وتقديم حلول واقعية لتحديات الحياة.

ومن خلال هذه الشراكة، تتاح الفرصة لنادي مومباي سيتي لكرة القدم لتوظيف الخبرات والمعارف من المبادرات الرائدة عالميا بهدف نشر قيم الابتكار والاستدامة ودفع التغيير الاجتماعي من خلال كرة القدم.

وبفضل الطابع العالمي لإكسبو 2020 دبي والمشاركين فيه إضافة إلى التنوع السكاني وتعدد الثقافات في الإمارات، فإن هذا التعاون سيشمل تنظيم أنشطة محلية خاصة بنادي مومباي سيتي ضمن إكسبو إلى جانب مجموعة من الفعاليات التي يستضيفها الحدث من جميع أنحاء العالم.

وفي تصريح له قال كاندارب تشاندرا، الرئيس التنفيذي في نادي مومباي سيتي: "يسرنا في مومباي سيتي لكرة القدم أن نعلن عن تعاوننا مع إكسبو 2020 دبي ليكون شريكنا الرئيسي خلال موسم 2021-22.. ويعد إكسبو الدولي أحد أكثر الفعاليات شهرة في جميع أنحاء العالم، ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى التعلم من العالم من حولنا وأن نستفيد من الخبرات التي يقدمها لنا بهدف تحقيق نجاح مستدام داخل الملعب وخارجه، وضمن مجتمعاتنا.. ومع استعدادنا لانطلاق هذا الموسم الكروي الجديد، الذي يحظى بأهمية بالغة، مع سعينا للدفاع عن لقب البطولة، ومشاركتنا لأول مرة في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فإننا نتطلع إلى شراكة مثمرة مع إكسبو 2020 دبي".

بدوره يقول شولتو دوغلاس هوم، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال في إكسبو 2020 دبي: "إلى جانب علاقتنا المميزة والواسعة مع مجموعة السيتي لكرة القدم، يسعدنا إطلاق شراكة مع نادي مومباي سيتي لكرة القدم، والتي ستمنحنا الفرصة للتواصل مباشرة مع العديد من مشجعي كرة القدم في الهند والإمارات العربية المتحدة.. ومع استمرار الحدث للعالمي خلال الأشهر الخمسة القادمة واستقباله الزائرين من مختلف أنحاء العالم، فإننا نحرص على التواصل مع ملايين الزوار المحتملين وإتاحة هذه الفرصة الفريدة والمتاحة للاستمتاع بمجموعة استثنائية وفريدة من التجارب الثقافية والتعليمية والغذائية والرياضية المعروضة في معرض إكسبو في هذه الفرصة التي تتاح مرة واحدة في العمر.. ونتطلع أيضاً إلى توظيف قوة الرياضة في الجمع بين 192 دولة للعمل معا على بناء مستقبل أفضل".