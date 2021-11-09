محمد القرقاوي وكلاوس شواب يفتتحان بوابة "إكسبو 2020 دبي"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، صباح اليوم، بوابة "إكسبو 2020 دبي"، ضمن فعالية خاصة احتفاءً بـمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي منذ تأسيسه للمرة الأولى في يناير 1971، وتتويجاً لسنوات من الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء "أن المنتدى الاقتصادي العالمي ومنذ تأسيسه ساهم في توفير منصة حوارية عالمية لصناع القرار وعالم الأعمال لرسم ملامح العالم في مختلف المجالات.. نحتفي معه اليوم في أرض إكسبو دبي بالشراكة الاستراتيجية والمستوى المتقدم من التعاون".

وقال معاليه: "افتتاح بوابة إكسبو 2020 مع مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي احتفاء بالدور المهم والمحوري الذي يؤديه المنتدى الاقتصادي العالمي.. وهو لفتة رمزية وتقديرية تعبر عن فتح آفاق أوسع لدخول شراكتنا الاستراتيجية في مستويات أكثر تقدماً وإنجازاً.. نواكب من خلالها تطلعاتنا المشتركة للمساهمة الفاعلة في جهود رسم مستقبل أفضل للدول والمجتمعات والأجيال القادمة".

من جانبه، أثنى البروفيسور كلاوس شواب على العلاقة الوثيقة التي تجمع المنتدى وحكومة دولة الإمارات، وأعرب عن تقديره لتكريمها مسيرة 50 عاماً من إطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي بافتتاح بوابة إكسبو 2020 دبي، ما يحمل دلالات كبيرة على عمق هذه الشراكة وتميزها في مختلف المجالات.

وأكد شواب أن "حكومة دولة الإمارات تمثل تجربة ناجحة تحتذى عالمياً في مختلف المجالات، وأن التنظيم المبهر لأكبر إكسبو في تاريخ المعارض الدولية على أرض الإمارات وفي دبي، يعكس ريادة الدولة وحكومتها والرؤية القيادية الاستثنائية التي نقلت الدولة خلال 50 عاماً فقط إلى مصاف أفضل الدول في العالم".

ويشكّل افتتاح بوابة إكسبو التي صمّمها المعماري العالمي الشهير آصف خان، حدثاً نوعياً للاحتفاء بزوار المعرض، والفعاليات الكبرى التي يتم تسليط الضوء عليها خلال ذلك اليوم، والتعريف بأهم الزوّار للمعرض العالمي، وهي نقطة بداية لدخول عالم على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة.

وتجتمع تحت مظلة "إكسبو 2020 دبي" أحداث تاريخية تتضمن احتفال دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد، واحتفال المنتدى الاقتصادي العالمي بخمسين عاما على التأسيس، ما يتزامن مع انطلاق "حوار التوجهات الكبرى للمستقبل" الذي يتم تنظيمه بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويجمع أكثر من 50 مفكراً ومستشرف مستقبل ونخبة العقول لصياغة توجهات عالمية جديدة للمرحلة المقبلة.

ويشكّل "إكسبو 2020 دبي" التجمع الثقافي والعالمي، الأكبر في تاريخه، حيث يحطم المعرض أرقاماً قياسية عديدة، بمشاركة 192 دولة والعديد من المنظمات الدولية، والشركات العالمية والمؤسسات التعليمية المتميزة ليصل عددها إلى 200 جهة من مختلف أنحاء العالم، تتشارك في استقبال زوار دولة الإمارات وتنظيم أكثر من 60 فعالية وحدثاً يومياً على مدى 182 يوماً من فعاليات المعرض العالمي.