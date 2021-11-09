انطلاق معرض "سيتي سكيب" في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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افتتح معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري بدبي، اليوم، النسخة الاستثنائية من معرض "سيتي سكيب العالمي 2021" في دورته الحادية والعشرين التي تستمر حتى الخميس المقبل، وتقام في مركز دبي للمعارض في موقع "إكسبو 2020دبي"، وذلك بحضور سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي وعدد من المسؤولين.

وشهد هذا الحدث العالمي عرض فرص استثمارية للزوار في الحدثين "سيتي سكيب" و"إكسبو 2020 دبي" من قبل المطورين الرئيسيين والفرعيين، حيث تميزت هذه الفرص بالتنوع وملاءمة مختلف فئات المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري واحتياجاتهم سواء كانوا من المقيمين أو الزوار الدوليين على حد سواء.

وتجول معالي مطر الطاير في أروقة المعرض واطلع على أجنحة عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية والجهات الخاصة المحلية والدولية المشاركة في هذا الحدث العالمي.

كما اطلع معاليه على جناح دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وما تقدمه من خدمات مبتكرة أسهمت بشكل مباشر في تعزيز البيئة العقارية في إمارة دبي.

وتوقف معالي مطر الطاير خلال جولته في المعرض عند أجنحة ومنصات عدد من الجهات الخاصة والدولية شملت كل من منصة "داماك" و"دبي للاستثمار" و"عزيزي" و"ذا أفينيو"، والتي استعرضت الخدمات والفرص الاستثمارية والتجارب المتنوعة في الأسواق العقارية.

ويعرض أكثر من 70 من مطوري العقارات وشركات الهندسة المعمارية والاستشارات الرائدة في العالم آخر ما وصلت إليه الأسواق العقارية المتنوعة وتحديداً منطقة الشرق الأوسط من فرص وخدمات استثنائية في معرض "سيتي سكيب العالمي 2021" الذي يعد منصة فريدة وشاملة تتيح للمستثمرين والمطورين ومختلف أصحاب المصلحة الالتقاء في مكان واحد وتبادل المعرفة والتجارب إلى جانب جذب المستثمرين المحليين والدوليين المهتمين والباحثين عن عقارات تلبي مختلف احتياجاتهم.