مبادرة الجناح السويسري «الاقتصاد الدائري – الشرق الأوسط للشباب» .. مشروع «بلاستيسايكل» يحظى بالمركز الأول

المصدر: دبي - البيان

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فاز طلبة من «جامعة الروح القدس الكسليك» في لبنان بجائزة المركز الأول عن مشروعهم «بلاستيسايكل»، خلال مبادرة «الاقتصاد الدائري السويسري – الشرق الأوسط للشباب»، التي احتضنها الجناح السويسري في «إكسبو 2020 دبي».

تمكن الفريق الفائز من الظفر بالمركز الأول بعد منافسة كبيرة مع خمسة فرق أخرى من المنطقة، ويهدف مشروع «بلاستيسايكل» الذي تقدم به فريق من «جامعة الروح القدس الكسليك» بلبنان إلى الحد من المشكلة المتزايدة والناجمة عن المخلفات البلاستيكية، من خلال توفير حلول مُستدامة. ويركز المشروع على مُنتجَين، هما «البولي بروبلين» و«البولي إيثيلين»، حيث يُنتج حبيباتهما من إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، بحيث يمكن لصناعة البلاستيك اللبنانية التي تضررت من الأزمة الاقتصادية وباتت غير قادرة على استيراد المواد الخام أن تستخدم هذه الحبيبات.

وقال مانويل سالتشلي، المفوض العام للجناح السويسري في «إكسبو 2020 دبي»: «أهنئ الفريق الفائز والفرق الأخرى كونها أثبتت نفسها في التنافس على المستوى العالمي. وسينال الفريق الفائز العديد من الفرص لتطوير مشروعه».

وأطلقت مبادرة الاقتصاد الدائري السويسري – الشرق الأوسط للشباب بالتعاون مع «سويسنيكس» وبدعم من «نستله»، بهدف تحديد طلبة مبدعين من المنطقة وتمكينهم، وذلك من خلال عرض مشروعاتهم على جمهور عالمي في «إكسبو 2020 دبي». وتأتي المبادرة في سياق الالتزام لتعزيز العلاقات الثنائية بين سويسرا ودول منطقة الشرق الأوسط عبر مجالات التعليم، البحث والابتكار.