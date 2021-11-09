1000 طفل يستفيدون من مختبر "المكتشف الصغير" في إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

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تجاوز عدد المستفيدين من البرامج المعرفية والتجارب العلمية التي يقدمها مختبر فورشرفيلت أو (المكتشف الصغير)، 1000 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاماً منذ انطلاق فعالياته في إكسبو 2020 دبي.

وشهدت فعاليات المختبر تفاعل الأطفال مع البرامج العلمية المتنوعة التي سلطت الضوء على تنمية الجوانب الإبداعية والابتكارية، وصقل مهاراتهم المعرفية، وغرس مفاهيم البحث العلمي لديهم، بما يمكنهم من وفهم وتعلم التجارب العلمية بشكل بسيط وسهل.



ويواصل مختبر فورشرفيلت الذي يُعد جزءاً من المبادرة الدولية التي أطلقتها شركة (هنكل)، فعالياته وبرامجه العلمية الشيقة والممتعة للجميع، داخل الجناح الألماني في إكسبو 2020 دبي، وسط حضور واسع من الكبار والأطفال والطلبة من مختلف المراحل الدراسية



ويعد (مختبر فورشرفيلت)، الواقع بمدينة الطفل في منطقة حديقة الخور في دبي، المنشأة التعليمية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والأكبر من ناحية المساحة على مستوى العالم التي تعنى بتقديم الخدمات التعليمية بشكل هادف إلى الأطفال.



وتمنح هذه التجربة الفريدة، التي جرى تصميمها من قبل خبراء في شركة (هنكل)، فرصة للأطفال المستهدفين بتقمص أدوار حقيقية للباحثين في مجالات العلوم المختلفة، بهدف تنمية مهاراتهم العلمية والابداعية.



وقال أشرف العفيفي، رئيس هنكل في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "إن شركة هنكل حرصت على المشاركة ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، نظراً لمكانة هذا الحدث الكبير على المستوى العالمي، ودوره المهم والحيوي في دعم المبتكرين وتبني القضايا المختلفة ومناقشتها والسعي الجاد لايجاد الحلول المناسبة لها".



وأضاف: "تمثلت مشاركة (هنكل) ضمن الجناح الألماني في تقديم حزمة من البرامج العلمية والبحثية الشيقة والممتعة الموجهة للأطفال من سن 7 إلى 11 عاماً، بهدف تعريفهم على أهمية البحث العلمي ودوره الكبير في الارتقاء بالأمم والشعوب، إلى جانب تزويدهم بالمعارف الضرورية وغرس ثقافة المعرفة في نفوسهم، حيث قمنا في هذا السياق بوضع سلسلة من البرامج الجديدة والهادفة والورش المستندة إلى أهمية المحافظة على البيئة، ومفاهيم الاستدامة وضرورة تطبيقها على أرض الواقع ومن أمثلة هذه البرامج، إعادة تدوير الورق، واستخدام المواد الخام المتجددة، وكيفية توفير الطاقة والاستفادة منها، بالإضافة إلى وسائل وطرق تصنيع معجون الأسنان وغيرها من البرامج المهمة".



من جانبه، أكد تشابا سيندري، رئيس هنكل في دول مجلس التعاون الخليجي، أن كل البرامج العلمية والبحثية التي صممتها الشركة تراعي في جوهرها مفاهيم الاستدامة من أجل بناء مستقبل يستند إلى البيئة النظيفة الخالية من الملوثات، ودعم المجتمعات الشغوفة بالعلوم والأبحاث العلمية، والمساهمة في تطوير التقنيات الجديدة ونقل خبرات الشركة المختلفة إلى الأجيال المستقبلية للإستفادة منها في حياتهم العلمية والعملية.



وأوضح سيندري أن الجلسات البحثية والعلمية التي تقدمها "هنكل" للأطفال مجانية وتتراوح مدتها 45 دقيقة، وبواقع ثمانية أطفال خلال الجلسة الواحدة.



بدوره، قال عمرو البكري، من العلاقات العامة في الشركة، إن (هنكل) تحظى بحضور عالم متميز بفضل التزامها التام بالابتكار والحلول التكنولوجية المتطورة، مشيراً إلى أن الشركة تأسست عام 1876 ونجحت خلال عام 2020 في تحقيق أرباح وصلت إلى 19 مليار يورو.



وأشار البكري إلى أن إجمالي عدد الأطفال المستفيدين من البرامج المقدمة داخل الجناح الألماني منذ إنطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي وصل إلى 1000 طفل من مختلف الجنسيات.

