محمد بن هادي الحسيني من جناح فرنسا: إكسبو ملتقى حضاري عالمي

المصدر: وام

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زار معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، جناح جمهورية فرنسا في منطقة "التنقل" بمعرض إكسبو 2020 دبي، والذي يحمل شعار "الضوء مصدر الإلهام".

واطّلع معاليه على أبرز الابتكارات والإبداعات التي يستعرضها الجناح في مجال التكنولوجيا والعلوم والفنون والتعليم وغيرها، إضافة إلى المبادرات والأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تعكس دور فرنسا في قيادة حركة التنوير وصنع مستقبل البشرية.

وأكد معاليه، خلال الزيارة، على أهمية معرض إكسبو 2020 دبي كملتقى حضاري عالمي تتواجد فيه أكثر من 190 دولة بهدف تعزيز عملية التواصل الإنساني وعرض أحدث المبتكرات في شتى فروع العلوم بهدف تسريع وتيرة التقدم الإنساني وصياغة رؤية مشتركة للتعامل مع الظروف والمستجدات الراهنة والمستقبلية بما يخدم البشرية على النحو الأمثل.

وأضاف الحسيني أن المعرض يشكّل مرحلة محورية مهمة ضمن الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز العلاقات والروابط في كافة المجالات والقطاعات، وهو ما يعد انعكاساً للدور الحضاري والإنساني الذي تلتزم به دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بهدف الإسهام الفاعل والمؤثر في رسم مستقبل مشرق تنعم فيه الدول والشعوب بالخير والرخاء والازدهار.