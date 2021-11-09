تحدي اللياقة.. شاب مغربي يزور 192 جناحاً في إكسبو خلال يومين

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عندما فتح إكسبو 2020 دبي أبوابه للعالم، أراد الشاب المغربي أمين زعنون، زيارة أكبر عدد ممكن من الأجنحة في أسرع وقت ممكن، وقد استطاع تحقيق الإنجاز البارز المتمثل في زيارة جميع أجنحة الدول البالغ عددها 192 جناحاً في غضون يومين فقط.



بحلول نهاية اليوم الأول، كان قد اجتاز زعنون البالغ من العمر 31 عاماً، مسافة 20 كيلومتراً سيراً على الأقدام، بعدد خطوات فاق 27 ألف خطوة. وفي اليوم الثاني، مشى مسافة 19.5 كيلومتراً تقريباً، أي ما مجموعه 40 كيلومتراً تقريباً في غضون 48 ساعة، وأطلق تحدياً لغيره من الزوار ليحذوا حذوه.



لم يستدعِ إنهاء التحدي جهوداً كثيرة من المقيم في أبوظبي الفخور، الذي قال إنه أراد تمثيل العرب في إكسبو 2020 دبي، ودعم الصحة واللياقة، وتشجيع الناس من جميع أنحاء العالم على زيارة الموقع.



وقال أمين زعنون: "منذ انطلاق فعاليات إكسبو 2020 في دبي، أردتُ، أن أمثل جميع العرب عبر دعم هذا التحدي. وفي الوقت عينه، أريد تشجيع كل من يعاني وزنا زائدا على ممارسة الرياضة، وتشجيع الناس بصورة عامة على زيارة إكسبو 2020. أريد تحدي الجميع، رجالا ونساء يعيشون في دولة الإمارات وجميع السيّاح الذين يزورون الدولة، حتى يشعروا بالحماس لزيارة إكسبو 2020".



وقال زعنون إنه قبل زيارته خطط لهذه المغامرة بدقة. اتجه من عاصمة الدولة نحو موقع إكسبو 2020 على متن سيارته في الصباح الباكر، وبحث عن الأجنحة الأكثر ازدحما، وتأكد من زيارتها قبل ساعات الذروة لتجنب الزحمة والطوابير بأفضل شكل. وخطط زعنون أيضا لزيارة الأجنحة بحسب مناطقها، والتي زارها واحدة تلو الأخرى.



وقال زعنون إن خوض هذا التحدي في أنحاء إكسبو 2020 منحه فرصة تعلّم المزيد عن دول من جميع أنحاء العالم والتعرّف إلى ثقافات جديدة، وهو أمر لطالما أراد تحقيقه.



وأضاف قائلا: "كانت التجربة رائعة. أود أن أشكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد على منحنا هذه الفرصة. أهم ما اكتسبتُه من هذه التجربة هو التعرّف إلى أشخاص جدد. تعلّمتُ المزيد أيضا عن دول جديدة. وفي إكسبو 2020، استطعتُ مشاهدة تقاليد دول، واكتشافاتها المختلفة، والتقنية التي تحظى بها كل واحدة منها. ورأيتُ ما يميز كل دولة وما تتمتع فيه لتقديمه".



وقال زعنون إنه بينما كانت بعض أكثر الأجنحة شعبية من أجنحته المفضلة، استمتع كثيرا أيضا بزيارة أجنحة دول لم يكن على دراية بها.



وقال: "جناحي المفضل هو جناح دولة الإمارات بالطبع. وأحببتُ أيضا جناح ألمانيا والتقنية المعروضة فيه. وجناح كرواتيا مميز أيضا، تُعرض فيه سيارة كهربائية فريدة. وتوجد بعض الجزر التي لم أسمع عنها قط. وبفضل إكسبو 2020، استطعتُ معرفة المزيد عن هذه الجزر الصغيرة".



وقال زعنون إن إكسبو 2020 دبي وجهة لا يمكن تفويت رؤيتها لجميع المقيمين في دولة الإمارات وزوارها، ويريد تشجيع الجميع على محاولة رؤية أكبر عدد ممكن من الأجنحة وخوض تحدي التعرّف إلى أشخاص جدد، ومعرفة المزيد عن ثقافات أخرى، والحفاظ على اللياقة البدنية.

