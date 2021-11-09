"شجرة الحياة" الفرنسية تنمو في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

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في إبداع فني فريد من نوعه، يقدم "معرض فن الحياة الفرنسي" الذي يستضيفه الجناح الفرنسي، "شجرة الحياة" التي صنعت خصيصاً لإكسبو 2020 دبي.

ويسلط المعرض الذي أطلقته مجموعة شلهوب تحت شعار "حلم المشاركة"، الضوء على فن الحياة الفرنسي ضمن أسلوب فني مبتكر، حيث يجمع الإبداعات الراقية مع فن السينوجرافيا ليأخذ الزوار في رحلة استثنائية تستكشف مسارات الإبداع والخبرات الفرنسية وتعيد تصوير تقاليدها العريقة في أساليب الحياة بطريقة عصرية.

وتحدث جوليوم كوزة المدير العام لعلامة كريستوفل الفرنسية لـ"البيان" حول محتويات المعرض، موضحاً أنه يتضمن قطعاً أثرية منذ القرن الثامن عشر تعود لدوقة نابليون بونابرت بالإضافة إلى قطع تعود إلى القرن الثامن عشر صنعت خصيصاً لإكسبو2020 دبي.

ويحتوي المعرض على "شجرة الحياة" التي صنعت خصيصاً لإكسبو 2020 دبي، وهي ترمز للعلاقات الثنائية المتجذرة بين فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويبلغ ارتفاع "شجرة الحياة" حواليمترين بقطر متر واحد، وتزن 100 كيلو غرام تقريباً، بما في ذلك كيلوغرام فضة إسترلينية، و21 غراماً من الذهب. كما وتتزين الشجرة بـ 142 تشكيلاً على هيئة فراشة، صممها خبراء فرنسيون.

أمّا تكوين برج خليفة الذي يظهر في مركز الشجرة، فيبدو كزنبقة الصحراء التي استمدّ الفنان المبدع تصميمه الأصلي منها، بينما تزخر الأغصان المحفورة والمصقولة يدوياً بالفراشات المطلية بالورنيش أو المزدانة بالنقوش أو المرصعة بالأحجار.

وتمثّل "شجرة الحياة" بفروعها وجذورها رمزاً يعبّر عن رحلة كريستوفل العالمية بين الماضي والمستقبل، حيث توحي الفروع والفراشات بالتواصل بين القارات وتكشف عن تأثير الدار ومكانتها الدولية.