تخفيضات لغاية 25% في مطاعم ومقاهي بإكسبو 2020 دبي
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أطلق إكسبو 2020 دبي حزمة عروض خاصة لحملة تذاكر الباقة العائلية والتذاكر المتميزة وتذاكر باقة اليوبيل تشمل تخفيضات تصل إلى 25% في مجموعة محددة من المطاعم والمقاهي الراقية المتواجدة في موقع الحدث. يمكن الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط.
وتبلغ نسبة التخفيض لحامي تذاكر الباقة العائلية والباقة المتميزة 20% خلال أيام الأسبوع فقط من الأحد إلى الخميس في مجموعة من المطاعم والمقاهي.
فيما يستمتع حاملو تذاكر باقة اليوبيل بخصم 25% خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، أما خلال يومي الجمعة والسبت فتبلغ نسبة الخصم على فواتير المطاعم والمقاهي المشاركة 20%.