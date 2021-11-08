عرض مسرحي يحاكي فروسية محمد بن راشد ينطلق غداً في إكسبو

المصدر: دبي- البيان

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تنطلق في إكسبو 2020 دبي، يوم غدٍ، عروض مسرحية «العاديات - الفتى والحصان» الذي يحاكي فروسية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

ويضم العرض المسرحي، الممتد لنحو 18-20 دقيقة، ممثلين يؤدون حكاية فتى صغيراً يكبر ويصبح رجلاً، وفرس تعيد استكشاف حبها للحياة، ضمن مقطع شِعري، وهي قصة تحكي كيف أن قدرات الروح البشرية قد لا تكون دائما بارزة للعيان.

وعبر هذا العرض، الذي ينتجه فريق العمل الذي ابتكر الفيلم الشهير «وور هورس» (حصان حرب)، يتعلم الجمهور عن الثقة في النفس، مع الحفاظ على الشجاعة والالتزام في الوقت نفسه.

ويُعرف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحبه للخيول، ويستوحى العرض المسرحي «العاديات – الفتى والحصان» من رؤية سموه التي تبرز في تحقيق حلم مدينة دبي لسكانها ومواطنيها.

ويقدم العرض للمرة الأولى بساحة الوصل مساء الغد في تمام الساعة 7:55 مساء، مع إعادات منتظمة على مدى الأيام المقبلة، حسب الجدول التالي:

الأربعاء 10 نوفمبر7:55 مساء و9:55 مساء

الخميس 11 نوفمبر8:55 مساء

السبت 13 نوفمبر6:14 مساء و7:55 مساء

الأحد 14 نوفمبر7:58 مساء و9:58 مساء

الاثنين 15 نوفمبر7:58 مساء

الثلاثاء 16 نوفمبر7:58 مساء

الخميس 18 نوفمبر7:58 مساء

العرض المسرحي «العاديات – الفتى والحصان» يأتي ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبي لإكسبو 2020 دبي، قُبيل انطلاق احتفالات الدولة بالذكرى الخمسين لاتحاد الإمارات في 2 ديسمبر المقبل.

