"آر دو فيفر".. مفهوم فرنسي للعيش يستكشفه زوار إكسبو 2020

المصدر: البيان

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"آر دو فيفر" تعبير فرنسي يحمل يعني "فن العَيش"، أضحى حركة أو فلسفة تحتفل بأرقى أنماط الحياة في فرنسا، ويتيح إكسبو 2020 دبي لزواره فرصة التمتع بهذه التجربة ضمن معرض مؤقت مُقام في جناح فرنسا طوال الفترة من 8 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبل.

ويقدم المعرض الذي تنظمه مجموعة شلهوب، عدداً مميزاً من أواني المائدة التي تجمع الفخامة بالأناقة؛ حيث تعرض قطع نستخدمها عادة في حياتنا اليومية بلمسات فنية فريدة؛ وتضم كؤوساً ومزهريات وأطباقاً وأدوات لتناول الطعام جميلة وأنيقة في ذات الوقت.

ويقدم المتجر المتكامل للمنتجات الراقية الموجود في جناح فرنسا، "تاناغرا"، تصاميم ثلاثة من أشهر بيوت الديكور والسلع المنزلية، هي باكارا، وكريستوفل، وبرناردو، لتشارك جميعها في عرض فريد يضم مجموعة مرموقة تُبرز براعة الأعمال الفرنسية، والدراية الفنية، أو كما يطلق عليها بالفرنسية "سافوار فير"، والترجمة الأقرب لهذا التعبير هي البراعة أو الدراية، بينما يستعرض المتجر كيف تعيد الحداثة صياغة العادات الفرنسية في فن أواني المائدة.

وقد برعت شركة كريستوفل، التي تحمل اسم مؤسسها صائغ الذهب في باريس عام 1830، في صناعة أواني المائدة الفاخرة والمشغولات الذهبية والإكسسوارات المنزلية رفيعة المستوى.

بينما تعمل شركة باكارا الشهيرة، التي تأسست في عام 1764 بتعليمات من الملك لويس الخامس عشر، في تصنيع الكريستال الفاخر وأصبحت من رموز فن العَيش.

أما شركة برناردو فتمتد جذورها إلى عام 1863 وتبرع في صناعة الخزف باستخدام ثلاثة عناصر أساسية وهي الصلصال الصيني والمياة النقية والمواد العضوية المستخلصة من الغابات.

وقال باتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب المنظمة للمعرض: "هذا المعرض المؤقت لفتة ساحرة تمتزج فيها التقاليد الفرنسية مع الأنماط الابتكارية والتقنية لعالمنا المعاصر، سيصحبنا المعرض إلى عالم مبهر تتلاقى فيه البراعة العريقة مع الإبداع الذي لا حدود له، لنستقي الإلهام من الماضي، بينما نحتفل بالمستقبل، فنستشعر كل ما ننعم فيه خلال لحظتنا الحالية".