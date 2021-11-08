"إكسبو دبي" .. رحلة من "مهد البشرية" إلى السفر بسرعة "الرصاصة"

المصدر: وام

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توفر تجربة زيارة إكسبو 2020 دبي فرصة غير اعتيادية نجح من خلالها الحدث في الدمج بين ماض البشرية ومستقبلها في موقع واحد، حيث تلتقي في أجنحته القطع الأثرية المصنفة ككنوز بشرية كأقدم هيكل عظمي يعود لأكثر من 3.2 مليون عام وأقدم أبجدية عرفتها البشرية مع القطار الرصاصة الذي تزيد سرعته على 350 كم في الساعة ونماذج الزراعة الثلاثية، وكبسولات النقل فائقة السرعة.

وترسم العديد من المظاهر المرتبطة بالإرث الإنساني في مجالات البناء والفنون والأطعمة الشعبية لوحة إنسانية ضاربة في الأصالة لا تبتعد سوى بأمتار بسيطة عن الشاطئ الافتراضي، ومجسم أبراج الطاقة والسيارات الهيدروجينية ذاتية القيادة، في لوحة قل ما تجتمع في مكان واحد.

ويعرض الجناح الإثيوبي نسخة مطابقة لأقدم هيكل عظمي للبشر تسمى "لوسي" يقدر عمره بـ 3.2 مليون عام، وقد أعاد هذا الاكتشاف في شمال شرق إثيوبيا عام 1974 كتابة تاريخ تطور الإنسان في إشارة إلى أن المنطقة مؤهلة لحمل لقب "مهد البشرية"، فيما يستدعي الجناح المصري الحضارة الفرعونية التي يعود عمرها لأكثر من 7 آلاف سنة حيث يعرض الجناح تابوتا فرعونيا حقيقيا يعود للكاهن المصري القديم "بسماتيك" والقناع الذهبي للملك "توت عنخ آمون" والعديد من القطع الأثرية التي تصنف ككنوز بشرية.

من جهته يعرض الجناح السوري نسخة طبق الأصل عن أبجدية "أوغاريت"، المتفق على أنها أول أبجدية في التاريخ تعود لحوالي العام 1400 قبل الميلاد، إضافة لأقدم تدوين موسيقي مكتشف في العالم.

ويعرض الجناح الإيطالي نسخة ثلاثية الأبعاد لمنحوتة "ديفيد" لـ"مايكل أنجلو" انتجت باستخدام واحدة من أكبر الطابعات الثلاثية الأبعاد في العالم، كما يتسنى للزوار أيضا مشاهدة عرض حي مباشر لصنع جسر "الإنكا" القديم في جناح بيرو، وصفحات رقمية لمخطوطات "تمبكتو" القديمة في جناح مالي.

وكشف جناح الفاتيكان عن ثلاث مخطوطات تاريخية يزيد عمرها على 500 سنة، وتخرج لأول مرة من مكتبة الفاتيكان لتظهر للعالم في خلال المحفل الدولي إكسبو 2020 دبي وتضم رزنامة "غريغورية" تم استخدامها في تحديد التقويم الميلادي، ورقتين ترجعان إلى بيت الحكمة في بغداد، وتكمن أهميتها في البقاء بعد تدمير مدرسة بيت الحكمة من قبل المغول في عام 1258، وحرق كل المخطوطات والكتب، إضافة إلى مخطوطة أزاحت الستار عن الأرقام العربية التي تستخدم كرموز للتعبير عن الأعداد.

في الجانب الآخر لم يتوان إكسبو 2020 دبي عن تأدية مهمته كأحد أهم منصات الكشف عن الاختراعات والابتكارات في العالم، حيث تم الكشف عن عدد الاختراعات خلال الشهر الأول من الحدث العالمي والتي بلغت نحو 26 اختراعاً استشرف بها إكسبو 2020 دبي مستقبل البشرية في العديد من القضايا والقطاعات.

وتضمنت الاختراعات المعلن عنها 3 اختراعات ألمانية، لتصنيع المضخات المائية، ومبردات الطاقة الشمسية، وطائرة كهربائية نفاثة ذاتية القيادة، و3 اختراعات إيطالية، شملت ساعة ذرية، وآلة حفر فضائية، ومراوح تغيير الاتجاه، و3 اختراعات صينية، تضمنت سيارة نموذجية ذاتية القيادة، ونظام «بيدو» للملاحة عبر الأقمار الصناعية، وقطار «الرصاصة» والذي يسير بسرعة 350 كيلومتراً في الساعة.

وسجل الحدث 3 اختراعات إماراتية، تضمنت بيوت المدن المستدامة، وقطار يعمل بالهواء المضغوط، وتجربة زراعة الصحراء باستخدام المياه المالحة وفضلات الأسماك، واختراعان أوكرانيان، إنتاج قمح «النانو» الذكي، وسيارة كهربائية الأسرع في العالم، واختراع تشيكي، نظام «ساور» لإنتاج الماء من الهواء، واختراع بريطاني، «روبوت» لتعليم مهندسي المستقبل، واختراع كيني، تحلية مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية.

